В России может появиться альтернатива декретному отпуску

11 апреля 2026, 05:50

В ОП предложили давать дополнительный выходной беременным россиянкам

Предоставить работающим беременным женщинам один дополнительный оплачиваемый выходной день в неделю предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его слова цитирует РИА Новости.





Законодатель считает, что такая мера станет более мягкой и эффективной альтернативой предложению отправлять женщин в декретный отпуск уже с первого триместра беременности. По его мнению, ранний декрет может спровоцировать рост дискриминации молодых женщин на рынке труда.



«Некоторые работодатели будут отказывать молодым женщинам в трудоустройстве из-за опасений, что им потребуется длительный отпуск по беременности с первого триместра», — считает Рыбальченко.