В России может появиться альтернатива декретному отпуску
В ОП предложили давать дополнительный выходной беременным россиянкам
Предоставить работающим беременным женщинам один дополнительный оплачиваемый выходной день в неделю предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его слова цитирует РИА Новости.
Законодатель считает, что такая мера станет более мягкой и эффективной альтернативой предложению отправлять женщин в декретный отпуск уже с первого триместра беременности. По его мнению, ранний декрет может спровоцировать рост дискриминации молодых женщин на рынке труда.
«Некоторые работодатели будут отказывать молодым женщинам в трудоустройстве из-за опасений, что им потребуется длительный отпуск по беременности с первого триместра», — считает Рыбальченко.Еще один выходной позволит женщинам в положении своевременно проходить необходимые медицинские обследования, полноценно отдыхать и сохранять здоровье на ранних сроках беременности. При этом будущие роженицы смогут оставаться в трудовом процессе, не прерывая карьеру на длительный срок, резюмировал эксперт.