Стало известно, кому может перейти наследство композитора Родиона Щедрина

29 августа 2025, 21:15

Хаминский: наследство композитора Родиона Щедрина может перейти государству

Родион Щедрин (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости 29 августа, что имущество композитора Родиона Щедрина, у которого не было детей от брака с балериной Майей Плисецкой, может перейти государству. По его словам, к наследникам первой очереди по закону относятся дети, супруг(а) и родители. Поскольку Плисецкая скончалась в 2015 году, у Щедрина, по оценке Хаминского, не осталось наследников этой категории.