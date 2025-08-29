Стало известно, кому может перейти наследство композитора Родиона Щедрина
Юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости 29 августа, что имущество композитора Родиона Щедрина, у которого не было детей от брака с балериной Майей Плисецкой, может перейти государству. По его словам, к наследникам первой очереди по закону относятся дети, супруг(а) и родители. Поскольку Плисецкая скончалась в 2015 году, у Щедрина, по оценке Хаминского, не осталось наследников этой категории.
Если в течение шести месяцев после смерти не обнаружатся наследники следующих очередей, имущество признают выморочным и оно перейдет в собственность государства, отметил юрист. Он также добавил, что после кончины известных людей нередко заявляют о себе возможные внебрачные дети, которые обязаны подтверждать родство в суде, если претендуют на наследство.
Хаминский напомнил, что в 2022 году Щедрин подарил свою московскую квартиру Театральному музею имени А. А. Бахрушина. Композитор скончался на 93‑м году жизни. Фойе исторического здания Большого театра будет открыто 29–31 августа для прощания и возложения цветов.
Президент России Владимир Путин назвал кончину Щедрина тяжёлой, невосполнимой утратой для отечественной и мировой культуры и выразил соболезнования его родственникам и близким.
