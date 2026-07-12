Врач опроверг миф о пользе бокала красного вина

12 июля 2026, 18:57

Кардиолог Зафираки: Алкоголь способен спровоцировать первые эпизоды аритмии

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Долгое время считалось, что умеренное потребление алкоголя, особенно красного вина, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако современные исследования постепенно развенчивают этот стереотип. Об этом заявил врач-кардиолог Виталий Зафираки, передает «Лента.ру».