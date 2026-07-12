Врач опроверг миф о пользе бокала красного вина
Долгое время считалось, что умеренное потребление алкоголя, особенно красного вина, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако современные исследования постепенно развенчивают этот стереотип. Об этом заявил врач-кардиолог Виталий Зафираки, передает «Лента.ру».
Согласно его мнению, даже умеренное и регулярное употребление алкоголя может отрицательно сказаться на сердце, вызвать аритмию, увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, и снизить эффективность лечения, назначенного кардиологом.
Зафираки подчеркнул, что алкоголь является одним из факторов, способствующих как возникновению первых эпизодов аритмии, так и ухудшению состояния при уже диагностированном заболевании. Эффект от употребления алкоголя зависит от дозы, уточнил доктор.
Кардиолог отметил, что некоторые пациенты воспринимают аритмию как неопасное заболевание и откладывают лечение. Однако на самом деле это состояние повышает риск развития опасных для жизни патологий. Зафираки рекомендовал при появлении перебоев в работе сердца, учащенного сердцебиения, головокружения, слабости или одышки обращаться к кардиологу. По его словам, ранняя диагностика и своевременное лечение значительно снижают риск инсульта и других осложнений.
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