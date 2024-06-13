Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда завершится конфликт и что будет с Украиной

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. К событиям в зоне проведения СВО приковано внимания экспертов, политиков, государственных деятелей и мировых сообществ. Не остались в стороне астрологи, которые дали ответ на самый животрепещущий вопрос: когда закончится спецоперация на Украине.
О том, чем и когда завершится конфликт, расскажет редакция «Радио 1».
Начало спецоперации на Украине
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала спецоперацию на Украине. Он озвучил главную цель СВО. Глава государства заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Когда закончится спецоперация на Украине
Немецкий астролог Кристоф Нидервизер утверждает, что все может закончиться в 2025 году.
По прогнозам астролога Тамары Глобы, юридически специальная военная операция закончится в 2024 году. По ее словам, високосный год, вопреки негативным ожиданиям, может стать началом для установления мира между государствами. Однако окончательное перемирие настанет лишь в 2032 году.
Константин Дараган считает, что в течение лета 2024 года произойдут первые реальные переговоры относительно дальнейшей судьбы Украины. На спад конфликт пойдет к 2028 году.
Российский астролог Светлана Драган в начале года рассказала о том, что СВО начнет угасать с марта 2024 и ближе к январю 2025 будет ощущаться значительное снижение градуса конфликта.
Индийский астролог Абигья Ананд предсказал, что в 2024 году острая фаза военного конфликта начнет спадать, но он войдет в историю как самое значимое событие последнего десятилетия.
Чем закончится СВО на Украине
Астрологи выдвигают разнообразные предсказания касательно завершения противостояния между Россией и Украиной. Константин Дараган рассказал, что украинские территории будут разорваны на три части. Одна из которых перейдет во владение РФ, вторая достанется западу и будет контролироваться США, а третья переформируется в суверенное государство.
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Начало спецоперации на Украине
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала спецоперацию на Украине. Он озвучил главную цель СВО. Глава государства заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Когда закончится спецоперация на Украине
Немецкий астролог Кристоф Нидервизер утверждает, что все может закончиться в 2025 году.
По прогнозам астролога Тамары Глобы, юридически специальная военная операция закончится в 2024 году. По ее словам, високосный год, вопреки негативным ожиданиям, может стать началом для установления мира между государствами. Однако окончательное перемирие настанет лишь в 2032 году.
Константин Дараган считает, что в течение лета 2024 года произойдут первые реальные переговоры относительно дальнейшей судьбы Украины. На спад конфликт пойдет к 2028 году.
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Российский астролог Светлана Драган в начале года рассказала о том, что СВО начнет угасать с марта 2024 и ближе к январю 2025 будет ощущаться значительное снижение градуса конфликта.
Индийский астролог Абигья Ананд предсказал, что в 2024 году острая фаза военного конфликта начнет спадать, но он войдет в историю как самое значимое событие последнего десятилетия.
Чем закончится СВО на Украине
Астрологи выдвигают разнообразные предсказания касательно завершения противостояния между Россией и Украиной. Константин Дараган рассказал, что украинские территории будут разорваны на три части. Одна из которых перейдет во владение РФ, вторая достанется западу и будет контролироваться США, а третья переформируется в суверенное государство.
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Дарья Осипова