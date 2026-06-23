Стало известно, кому стоит осторожно использовать влажные салфетки
Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов сообщил, кому с осторожностью стоит использовать влажные салфетки. Об этом пишет «Газета.Ru».
По его словам, салфетки для ухода за кожей рук и лица обычно включают мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВы), увлажняющие ингредиенты, такие как глицерин, пантенол или экстракт алоэ, а также компоненты для поддержания нейтрального уровня pH.
Салфетки, предназначенные для снятия макияжа, содержат масла и эмульгаторы. Иногда в их состав добавляют спирт для эффективного удаления косметических средств. Пропитка дезинфицирующих салфеток и салфеток для уборки включает более активные ПАВы, спирт, хлорсодержащие соединения и консерванты. Практически во все типы салфеток добавляют ароматизаторы, чтобы они имели приятный запах и были более комфортными в использовании, пояснил эксперт.
Некоторые из этих компонентов могут оказывать неблагоприятное воздействие на кожу. При выборе салфеток важно обращать внимание на их состав и избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES). Особенно это актуально, если эти компоненты указаны в начале списка ингредиентов, заключил Дорохов.
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