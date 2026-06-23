Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлен до 25 июня

23 июня 2026, 17:28

Фото: пресс-служба АСИ

Организаторы шестого форума «Сильные идеи для нового времени» продлили сбор заявок до 25 июня. Об этом проинформировали в пресс-службе АСИ.





Решение было принято из-за значительного интереса участников и множества предложенных инициатив. Заявления принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.



Участники предлагают идеи по шести ключевым направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологии, подготовка кадров, экология и климат, а также развитие Нижегородской области Форум уже объединил более 637 тысяч человек.



Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков отметил, что форум «Сильные идеи для нового времени» неизменно привлекает большое внимание граждан, экспертов, бизнесменов и представителей власти. В текущем году на крауд-платформу поступило свыше 40 тысяч предложений от жителей всех 89 регионов страны. Каждая из этих идей нуждается в тщательном анализе и экспертной оценке, подчеркнул он.





«Продление приема идей позволит привлечь дополнительные проекты из регионов и предоставить возможность участия еще большего числа авторов в деловой программе форума, который пройдет 10–11 августа в Нижнем Новгороде», — добавил Кобяков.

«Форум помогает увидеть страну глазами людей. Тысячи инициатив формируют живую карту запросов, ожиданий и возможностей развития. Сегодня почти каждая вторая идея касается качества жизни, здоровья, образования и социальной поддержки. Более 3,3 тыс. предложений авторы направили по теме образования и просвещения, свыше 2,5 тыс. – в сферу охраны здоровья и здорового образа жизни. Такой выбор тем показывает, что главной ценностью для людей остается развитие человека. Форум дает возможность каждому стать соавтором позитивных изменений и предложить решение, которое принесет пользу целому региону или всей стране», — пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.