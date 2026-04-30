Стало известно, кому в Москве платят больше миллиона рублей

30 апреля 2026, 10:30

РИА Новости: директора по информационной безопасности получают миллион рублей

Проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто заявила, что рынку не хватает сильных CISO. Такие управленцы умеют связывать киберриски с целями бизнеса. В IT-компаниях Москвы максимальный доход по этой позиции доходит до 1,3 млн рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — до 1,2 млн. Об этом пишет РИА Новости.