Стало известно, кому в Москве платят больше миллиона рублей
Проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто заявила, что рынку не хватает сильных CISO. Такие управленцы умеют связывать киберриски с целями бизнеса. В IT-компаниях Москвы максимальный доход по этой позиции доходит до 1,3 млн рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — до 1,2 млн. Об этом пишет РИА Новости.
Медианный уровень оплаты в столице достиг 520 тысяч рублей. В городе на Неве показатель составил 500 тысяч. Спрос на специалистов по защите информации за год вырос на 24%. При этом число предложений о работе в IT-сфере снизилось на 18%. Полина Кухто пояснила, что бизнесу нужны руководители, чьи решения влияют на стратегию. Иначе темы киберрисков дойдут до совета директоров, а служба безопасности останется лишь технической функцией.
Авторы исследования изучили рынок с января по апрель 2026 года. Затем эксперты сравнили новые цифры с прошлогодними значениями.
