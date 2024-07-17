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Стало известно, кто чаще всего пользуется нейросетями при поиске работы

Исследование: Нейросети при поиске работы используют IT-специалисты и строители
17 июля 2024, 15:04
Фото: iStock/Igor Kutyaev

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и заключили, что инструменты искусственного интеллекта чаще всего при поиске работы используют IT-специалисты и строители.
Так, с ними работают 9 и 8% опрошенных специалистов соответственно. Далее в этом рейтинге идут сотрудники сферы торговли и управления персоналом.

«6% респондентов часто обращаются к ним, 5% редко пользуются такими помощниками, а 7% пару раз встречались с ними. 82% участников опроса не прибегают к использованию инструментов на основе ИИ для поиска работы», — приводит RT результаты исследования.



До этого сервис SuperJob сообщил, что отрасли промышленности, строительства и транспорта в России лидируют по объёму спроса на персонал.

«Обозначенные Минтрудом тенденции будут характерны для рынка труда в будущем. В промышленности стоит ожидать сокращения количества сотрудников, занятых простым ручным трудом. Что касается торговли, то на смену продавцам и кассирам приходят терминалы оплаты. Сокращается и потребность в руководителях, приоритеты смещаются на сферу управления технологическими процессами», – пояснили в беседе с АГН «Москва» специалисты.

Ранее карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что при желании сменить работу у человека может возникнуть определённый страх, побороть который можно с помощью составления чёткого плана действий.

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#работа
На маршруты в Кашире вышли два новых больших автобуса
17 июля 2024, 15:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Два больших автобуса марки ЛиАЗ получил производственный участок «Кашира» Ступинского пассажирского автотранспортного предприятия, новая техника позволит разгрузить несколько маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Я обязательно лично проеду на новых автобусах вместе с жителями, чтобы узнать, какие еще есть проблемы с общественным транспортом», — пообещал глава округа Михаил Шувалов.
Востребованность автобусов у населения отметила член областного Совета депутатов Лариса Вековищева.

«Сейчас основной запрос жителей — на автобусы среднего и большого классов. Я рада, что в автобусный парк округа поступили именно автобусы большого класса», — добавила Вековищева.
Вместимость каждого из новых автобусов составляет 50 стоячих мест, 42 сидячих и одно место для инвалида-колясочника.

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#кашира
#автобусы
#общественный транспорт
#михаил шувалов
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Задержан экс-руководитель департамента культуры в правительстве Москвы Кибовский
17 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Москве задержан бывший министр столичного правительства Александр Кибовский. Он возглавлял департамент культуры.
По данным телеграм-канала SHOT, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. В отношении бывшего чиновника возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ. Следственный комитет уже направил в суд ходатайство об аресте Кибовского.

Александр Кибовский занимал пост министра в правительстве Москвы с 2010 года. Сначала он руководил департаментом культурного наследия, а с 2015 года — департаментом культуры. В 2023 году он был освобождён от занимаемой должности. Также он был главой московского отделения Российского военно-исторического общества.

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Путин: фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в регионах
17 июля 2024, 15:02

Фото: istockphoto/NiseriN

Президент России Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что подобные проблемы фиксируются в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.
«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос, на самом деле, острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет», – пояснил Владимир Путин.
Президент также добавил, что согласно оценкам Минэнерго, на майнинг криптовалют в России ежегодно тратится 16 миллиардов киловатт часов, что составляет почти 1,5% общего потребления электричества по всей стране, и при этом цифра продолжает расти.

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Рухнула кровля, пострадали люди: В Кашире провели тренировку по тушению магазина
17 июля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Тренировку по ликвидации чрезвычайной ситуации провели на территории городского округа Кашира, в ней приняли участие пожарные, спасатели, полицейские, врачи, а также представители газовой и электросетевой служб, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Согласно легенде учений, в одном из сетевых магазинов произошёл пожар и обрушение кровли. Есть пострадавшие, нуждающиеся в эвакуации, и погибшие. Всего в здании под завалами предположительно находились восемь человек», — говорится в сообщении.
Все задействованные в тренировки службы своевременно прибыли на место выполнили свои задачи. Первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников назвал результат тренировки удовлетворительным.

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#кашира
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#пожар
#магазин
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Юрист Рыбченко раскрыл, куда жаловаться на заросли борщевика
Юрист Рыбченко рекомендовал обращаться в административные органы
17 июля 2024, 14:43

Фото: iStock/Robert Heemskerk

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко заявил, что при наличии зарослей борщевика на каком-либо участке привлечь к ответственности за сорняки его владельца можно с помощью обращений в администрацию муниципального образования.
Специалист напомнил, что за заросли борщевика на своём садовом участке владелец может получить штраф до 5 тыс. рублей.

«Если вы увидели заросли борщевика на чьём-либо участке, для привлечения к ответственности можно обратиться в администрацию муниципальных образований. Если борщевик растёт в поле за посёлком – вопрос, кто собственник: либо это частное лицо (и привлекать нужно его), либо если участок государственный, то жаловаться в областную администрацию», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Рыбченко.

А в Роскачестве рассказали, что для того, чтобы вернуть деньги при уже оплаченном штрафе, необходимо получить квитанцию, подтверждающие оплату.

«Такую квитанцию можно запросить на сайте «Госуслуги» или у банка, через который вы переводили деньги. Далее необходимо обратиться к соответствующему администратору доходов бюджета (как правило, в то учреждение, которое приняло решение о назначении административного штрафа) и заполнить заявление о возврате денежных средств», — порекомендовали в беседе с RT специалисты.

Ранее в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили о том, что жильцам по закону запрещено курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов.

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Стало известно, почему Путин приехал на открытие участка М-11 на Lada Aura
Песков: Путин выбрал Lada Aura на открытии участка М-11, так как она российская
17 июля 2024, 14:15

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин приехал на открытие северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева» на Lada Aura. По его словам, одна из основных причин – это российский автомобиль.
«Потому что это российская машина – раз, потом все-таки у нас вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд, очень важный. И конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти – это «Автоваз», поэтому новая модель была выбрана», – пояснил Дмитрий Песков журналистам, которые спросили почему была выбрана именно Lada Aura.
Также Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной, сообщали ранее РИА Новости. Президент России присутствовал на открытии новой трассы, проложенной на севере в обход Твери. Он сам выехал на участок автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.

Дорогу построили на год раньше поставленного срока. Она соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Оценивается, что новый маршрут короче любого существующего ранее на 30-40 минут.

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Отдадут последние трусы: Выяснилось, почему россияне сомневаются в заключении брачного договора
Психолог Рудницкая: родители заставляют молодежь заключать брачный договор
17 июля 2024, 14:11

Фото: iStock/fizkes

По статистике, в России на 10 браков приходится 7 разводов. И, к сожалению, они не всегда проходят безболезненно: начинаются «дележки» имущества, скандалы и прочее. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, люди все чаще обращаются к юристам для заключения брачного договора. Кажется, что эта процедура стала совершенно закономерной и традиционной, однако на этот счет мнения разделяются: кто-то считает брачный договор признаком недоверия, а кто-то уверен, что это знак спокойной и благополучной жизни.
Клинический психолог, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области Ирина Рудницкая в беседе с «Радио 1» разъяснила, что заключение брачного договора может привести как к счастью и пониманию, так и к резкому расставанию.

«Брачный договор может повлиять на брак. Есть примеры, когда две стороны согласны. Это, как правило, люди уже в зрелом возрасте. Они состоятельные, у каждого свой бизнес, и они хотят обезопасить себя и своих детей, поэтому таким образом поступают. А были примеры, когда пара собралась подавать заявление в ЗАГС, но встал вопрос о брачном договоре, и до брака дело не дошло. Брачный договор стал причиной для расставания», — рассказала эксперт.

Казалось бы, что у любви нет цены, что она не должна сопровождаться различными правовыми договоренностями, однако собеседница уверила в обратном.

«Дело не в цене, а в доверии. Брачный договор составляют люди прагматичные, которые на два шага идут впереди и думают о будущем, живут не только чувствами и эмоциями, а еще холодным и нормальным, просчитывают свое будущее. Говорить, что у любви нет цены — да, но на одной любви картошку не пожаришь», — заявила Ирина Рудницкая.

Она добавила, что молодые люди, не имеющие бизнеса или большого нажитого имущества, заключают брачные договоры по настоянию родителей. Однако, по мнению спикера, брачный договор российскому менталитету не совсем понятен.

«Они думают: «Вот я сейчас выйду замуж, мы разведемся, он у меня все заберет, я останусь ни с чем». Тенденция слегка для нашего менталитета непонятна. Многие у нас воспитывают детей прошлыми верованиями: «бьет — значит любит», «последние трусы ему отдам». Менталитет нашей женщины — спасательница Малибу: он с ней пьет, а со мной пить не будет, с той женой развелся, а я его спасу», — поделилась Рудницкая.

По ее наблюдениям, заключение брачного договора молодежь считает актом недоверия.

«Те, которые просто любят, плюют на рекомендации, а потом начинают кусать локти, некоторые попадают в непонятные ситуации. Молодежь брачный договор воспринимает как акт недоверия: ты меня не воспринимаешь, ты меня не любишь, ты считаешь, что я меркантильная, что я замуж выхожу за тебя только потому, что у тебя богатая семья, а ты на мне женишься, потому что я хорошо упакована. А некоторые, как Ромео и Джульетта, берут, женятся и все», — заключила Ирина Рудницкая.

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#люди
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В Лосино-Петровском уложили новый асфальт на улице Горького
17 июля 2024, 14:02

Фото: Валерия Тингаева

Участок улицы Горького в Лосино-Петровском отремонтировали, протяжённость обновлённой дороги составила 435 метров, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«На участке улицы Горького заменили асфальтовое покрытие на проезжей части и на тротуаре. Кроме того, установлены новые бордюрные камни», — отмечается в сообщении.
Как рассказал заместитель главы Лосино-Петровского округа Михаил Пешков, всего в муниципалитете с начала года отремонтировали 13 участков дорог, общая площадь ремонтных работ составила более 3,6 тыс. квадратных метров. Он также напомнил, что ремонт улицы Горького был запланирован на прошлый год, однако подрядчик не выполнил свои обязательства, поэтому договор с ним расторгли и работы перенесли на 2024 год.

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#лосино-петровский
#ремонт дорог
#дорога
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На экологической акции в Истре собрали более 10 мешков вторсырья
17 июля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жители Подмосковья собрали в ходе экологической акции в Истре более 10 мешков вторичного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Экоактивисты провели акцию по сбору отходов в рамках Сырного трейла, который организовал подмосковный фермер на Истринской сыроварне. В мероприятии участвовали более 1 тыс. человек. Желающие смогли разумно распорядиться чистыми отходами, сдав их на переработку. В итоге было собрано шесть мешков бутылок, два мешка картона, два мешка мягкого пластика, мешок стекла и баклажка крышек», – рассказали в министерстве.
Посетителям акции рассказали о пользе внедрения экологических привычек в жизнь для сохранения окружающей среды.

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#экология
#акция
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#московская область
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