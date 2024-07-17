Стало известно, кто чаще всего пользуется нейросетями при поиске работы

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Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и заключили, что инструменты искусственного интеллекта чаще всего при поиске работы используют IT-специалисты и строители.
Так, с ними работают 9 и 8% опрошенных специалистов соответственно. Далее в этом рейтинге идут сотрудники сферы торговли и управления персоналом.
До этого сервис SuperJob сообщил, что отрасли промышленности, строительства и транспорта в России лидируют по объёму спроса на персонал.
Ранее карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что при желании сменить работу у человека может возникнуть определённый страх, побороть который можно с помощью составления чёткого плана действий.
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«6% респондентов часто обращаются к ним, 5% редко пользуются такими помощниками, а 7% пару раз встречались с ними. 82% участников опроса не прибегают к использованию инструментов на основе ИИ для поиска работы», — приводит RT результаты исследования.
До этого сервис SuperJob сообщил, что отрасли промышленности, строительства и транспорта в России лидируют по объёму спроса на персонал.
«Обозначенные Минтрудом тенденции будут характерны для рынка труда в будущем. В промышленности стоит ожидать сокращения количества сотрудников, занятых простым ручным трудом. Что касается торговли, то на смену продавцам и кассирам приходят терминалы оплаты. Сокращается и потребность в руководителях, приоритеты смещаются на сферу управления технологическими процессами», – пояснили в беседе с АГН «Москва» специалисты.
Ранее карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что при желании сменить работу у человека может возникнуть определённый страх, побороть который можно с помощью составления чёткого плана действий.
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Мелисса Тимофеева