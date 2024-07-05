Российские компании заявили о нехватке разнорабочих

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Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что российские компании испытывают недостаток таких специалистов, как разнорабочие.
Так ответили 42% опрошенных организаций. Такое число компаний заявило о нехватке менеджеров по продажам, 31% респондентов проголосовал за слесарей, 22% — за инженеров, 20% — за водителей, по 17% компаний выбрали грузчиков и электриков.
Тем временем Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важность профессии энергетиков, а также поздравил ветеранов и сотрудников Беловской ГРЭС с 60-летним юбилеем предприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области заявил, что в регионе работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.
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«Недостаток рабочих оказывает серьёзное воздействие на производственные процессы, обслуживание клиентов и развитие бизнеса в целом. Работодателям приходится пересматривать подходы к найму. 92% опрошенных соискателей отмечают важность льгот и других преимуществ, которые предоставляет работодателей, при трудоустройстве», — прокомментировал в беседе с «Известиями» замгенерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.
Тем временем Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важность профессии энергетиков, а также поздравил ветеранов и сотрудников Беловской ГРЭС с 60-летним юбилеем предприятия.
«Энергетики — это особенные люди. Вы создаете тот продукт, без которого мы теперь не можем представить свою жизнь. Ваш труд направлен на то, чтобы Кузбасс работал — добывал и перерабатывал уголь, чтобы продолжалось производство, ну и, конечно, чтобы в наших домах был свет, тепло и уют. По сути, вы каждому из нас передаете теплоту своего сердца и души», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области заявил, что в регионе работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.
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Мелисса Тимофеева