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Российские компании заявили о нехватке разнорабочих

05 июля 2024, 15:58
Фото: iStock/Iryna Melnyk

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что российские компании испытывают недостаток таких специалистов, как разнорабочие.
Так ответили 42% опрошенных организаций. Такое число компаний заявило о нехватке менеджеров по продажам, 31% респондентов проголосовал за слесарей, 22% — за инженеров, 20% — за водителей, по 17% компаний выбрали грузчиков и электриков.

«Недостаток рабочих оказывает серьёзное воздействие на производственные процессы, обслуживание клиентов и развитие бизнеса в целом. Работодателям приходится пересматривать подходы к найму. 92% опрошенных соискателей отмечают важность льгот и других преимуществ, которые предоставляет работодателей, при трудоустройстве», — прокомментировал в беседе с «Известиями» замгенерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.



Тем временем Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важность профессии энергетиков, а также поздравил ветеранов и сотрудников Беловской ГРЭС с 60-летним юбилеем предприятия.

«Энергетики — это особенные люди. Вы создаете тот продукт, без которого мы теперь не можем представить свою жизнь. Ваш труд направлен на то, чтобы Кузбасс работал — добывал и перерабатывал уголь, чтобы продолжалось производство, ну и, конечно, чтобы в наших домах был свет, тепло и уют. По сути, вы каждому из нас передаете теплоту своего сердца и души», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области заявил, что в регионе работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.

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В Подмосковье начали собирать заявки от муниципалитетов на благоустройство
05 июля 2024, 16:44

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на благоустройство территорий, которое будет выполнено в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Заявки принимают по программе «Формирование современной комфортной городской среды. В неё входят программы «Пешком», благоустройство дворовых территорий, а также ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах.
«Городским округам предстоит определить вид и объём планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Он добавил, что от дотаций на ямочный ремонт и ремонт пешеходным коммуникаций отказались около 10 муниципалитетов, в том числе Краснознаменск, Луховицы, Воскресенск, Клин, Раменский, Королёв и Черноголовка.
«В этом случае благоустройство в этих городах будет проходить за счёт средств муниципального бюджета», - пояснил Мурашов.
Комплексное благоустройство территорий включает озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. Итоговый перечень необходимых работ согласовывается с жителями двора.

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#благоустройство
#московская область
#подмосковье
#минчистоты
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Готовность капремонта Алабинской школы в Калининце достигла 60%
05 июля 2024, 16:23

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания Алабинской школы ведётся в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа, в настоящее время работы выполнены на 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании общей площадью около 9 тысяч квадратных метров рабочие монтируют электроснабжение и слаботочные системы, а также систему водоснабжения, ведутся кровельные и фасадные работы, укладка плитки на полы и стены и благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 90 человек, используется три единицы техники. В программе капремонта, помимо обновления внешнего и внутреннего облика и систем здания, установка нового оборудования и мебели.

Завершить капитальный ремонт должны до 1 сентября текущего года.

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#капитальный ремонт
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#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
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Жителей Подмосковья научили экологично утилизировать старые электросамокаты
05 июля 2024, 16:05

Фото: iStock / Kathrine Andi

Устаревшие электросамокаты нельзя оставлять в контейнерах для смешанных отходов и бункерах для крупногабаритных предметов. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там отметили, что такой способ утилизации не только нерационален, но и вреден для окружающей среды.
«Электросамокаты почти целиком состоят из алюминия – ценного вторсырья, подлежащего дальнейшей переработке. Поэтому для экологичной утилизации аппарата следует найти специальные площадки для сбора и утилизации – пункты приёма «Мегабак». Найти ближайшую площадку можно на сайте одноимённого проекта», – уточнили в министерстве.
Там помнили, что при правильном подходе к утилизации электросамокаты могут получить вторую жизнь.

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#минчистоты
#электросамокат
#утилизация
#экология
#мегабак
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные перевозчики раздали пассажирам более 7 тысяч бутылок воды
05 июля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше семи тысяч бутылок питьевой воды бесплатно раздали пассажирам подмосковные перевозчики с из-за установившейся в регионе жаркой погоды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Подмосковье перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать воду для обеспечения комфорта пассажиров. Так, за прошедшую неделю они раздали бесплатно более 7 тысяч бутылок с водой», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минтранса Алексея Гержика.
В министерстве отметили, что бесплатную воду раздают на железнодорожных и автобусных станциях и автовокзалах, на остановках, а также в самих автобусах и даже в такси. Раздача организована так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров из транспорта.

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Борис Титов назвал вина из Белоруссии «шмурдяком»
05 июля 2024, 15:44

Фото: istockphoto / ipopba

Глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, Борис Титов, высказал своё мнение о грядущем ввозе в Россию продукции Минского завода виноградных вин.
Российские импортёры начали ввозить в страну продукцию Минского завода виноградных вин. Некоторые наименования этой продукции схожи с названиями западных вин.

«Важно не только смотреть на декларации на импорт, но и анализировать, какие товары и по каким ценам будут поставляться. Если на рынке появится много напитков из Минска, которые относятся к более дешёвому сегменту, то возникает вопрос: в чём тогда поддержка отечественного производителя? Почему товары, которые теперь запрещены для продажи в нашей стране, разрешены для импорта из соседних государств? Каков экономический смысл таких решений?» — отмечает Титов.

Российские производители не могут называть вином продукцию, созданную не их российских виноматериалов, а у белорусских виноделов такого ограничения нет.

Кроме того, белорусские производители не платят импортные пошлины, которые применяются с 2023 года в отношении вин из ЕС.

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#ес
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В Подмосковье построили 12 тротуаров у региональных дорог
05 июля 2024, 15:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

12 тротуаров общей протяжённостью семь с половиной километров построили вдоль региональных дорог в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Тротуары были построены в Талдомском, Дзержинском, Одинцовском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Раменском округах, а также в Истре, Щёлкове и Красногорске. Новые тротуары оборудованы пониженным бордюрным камнем, тактильной плиткой и съездами для маломобильных пешеходов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что тротуары были построены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в регионе до конца года по нацпроекту должны построить свыше 65 километров тротуаров.

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#дороги
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#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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Председатель Совета депутатов Королёва Ходырев рассказал о работе местного самоуправления
Александр Ходырев сообщил о главном в работе местного самоуправления
05 июля 2024, 15:13

Фото: пресс-служба аппарата правительства РФ

Главным в работе местного самоуправления является диалог с жителями, внимание к их запросам и потребностям, об этом рассказал председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев, удостоенный государственной награды «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», сообщает издание regions.ru/Королёв.
«Сейчас, как никогда остро, стоит вопрос общения с жителями. То, на что нас настраивают наш президент и губернатор Андрей Воробьёв, — именно работа с населением, работа во дворах», — сказал Ходырев.
Он отметил, что регулярно проводит встречи с жителями округа, работает с их запросами и обращениями.

Ходырев также напомнил, что Совет депутатов округа не только утверждает бюджет, но и следит за его расходованием, в частности — за тем, как идёт работа по обновлению и созданию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципалитета. Это касается реконструкции стадиона «Чайка», строительства школы в микрорайоне Первомайский и пр.

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#королёв
#депутат
#совет депутатов
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В Солнечногорске снесли полуразрушенное овощехранилище
05 июля 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхое одноэтажное овощехранилище снесли на улице Военный Городок в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное здание площадью около 90 квадратных метров находилось рядом с жилой застройкой. Овощехранилище давно не использовали по назначение, постройка находилась в полуразрушенном состоянии, она не была огорожена и представляла опасность. Жители обращались в администрацию округа с просьбой снести заброшенное здание и отправляли соответствующие заявки через портал «Добродел». В итоге здание включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Сейчас снос овощехранилища завершён, земельный участок освобождён от строительного мусора. На освобождённой от постройки территории планируется провести благоустройство.

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#мособлархитектура
#снос
#солнечногорск
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В ГД внесли проект об изъятии имущества за организацию незаконной миграции
05 июля 2024, 14:48

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

В России могут начать конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции
В Государственную Думу внесён законопроект о конфискации имущества в случае организации незаконной миграции. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты российского парламента.

«Согласно пояснительной записке к законопроекту, одним из способов противодействия организации незаконной миграции, совершённой из корыстных побуждений, может стать конфискация имущества, полученного в результате преступления», — сообщили в «Газета.ру».

Ранее министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев сообщил, что в стране значительно выросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Также стало известно, что в Государственной Думе решили ужесточить требования к программе репатриации. Согласно разработанному законопроекту, к категории соотечественников, проживающих за рубежом, будут относиться только те, кто имеет исторические связи с территорией России.

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#мигранты
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