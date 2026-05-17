Стало известно, кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии в июне 2026 года

Депутат Говырин: прибавку в июне получат сразу четыре категории пенсионеров

Депутат Госдумы Алексей Говырин перечислил категории пенсионеров, которые получат прибавку в июне 2026 года.





В беседе с RT политик сообщил, что выплаты вырастут у тех, кому в мае исполнилось 80 лет: фиксированная часть удвоится до 19 169,38 рубля плюс надбавка по уходу — 1413,86 рубля.

«Вторая категория — пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами. Круг таких иждивенцев закрытый и описан в ч. 2 ст. 10 ФЗ № 400-ФЗ... Доплата составляет 3194,90 рубля за одного, 6389,80 рубля — за двух и 9584,70 рубля — за трёх иждивенцев», — добавил парламентарий.