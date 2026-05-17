Россиянам назвали четыре провоцирующие пробуждения среди ночи привычки
В большинстве случаев бессонница является следствием образа жизни человека. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Казаченко в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт указал на использование гаджетов перед сном как на одну из основных причин бессонницы. Он отметил, что активное взаимодействие с экранами телевизора, компьютера или смартфона вечером не позволяет человеку полноценно расслабиться, так как мозг продолжает обрабатывать поступающую информацию. Синий свет, излучаемый экранами, также негативно влияет на выработку мелатонина, который регулирует цикл сна и бодрствования.
Казаченко подчеркнул, что высокий уровень тревожности и постоянного напряжения в течение дня может стать причиной нарушений сна. В условиях стресса организм не может быстро перейти в режим отдыха, что со временем может привести к хроническим проблемам, требующим вмешательства специалиста.
Еще одной вредной привычкой, вызывающей бессонницу, сомнолог назвал нарушение режима сна. Частые изменения времени отхода ко сну и попытки компенсировать недостаток сна в выходные приводят к сбоям в биологических ритмах организма. Это, в свою очередь, нарушает гормональную регуляцию, структуру сна и фазы восстановления. Со временем такие нарушения могут привести к системному истощению, проявляющемуся в ухудшении памяти, концентрации и эмоционального состояния.
Казаченко добавил, что качество сна может ухудшаться из-за неправильного питания вечером. Плотные и тяжелые ужины, а также употребление кофе и алкоголя перед сном перегружают организм и мешают нормальному засыпанию. Для улучшения качества сна он рекомендовал ужинать за три-четыре часа до отхода ко сну, выбирать легкие закуски и ограничивать потребление стимуляторов.
