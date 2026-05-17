Кардиолог предупредила о губительных для сердца привычках
Кардиолог «СМ-Клиника» Ася Эсембиева рассказала о привычках, которые убивают здоровье сердечно-сосудистой системы, передает «Лента.ру».
Врач отметила, что одной из основных проблем является неправильное питание. По её словам, несбалансированный рацион может привести к ожирению и болезням сердца. В связи с этим специалист рекомендовала сократить потребление жирной, жареной пищи и продуктов, богатых холестерином. Эсембиева посоветовала увеличить долю овощей, фруктов и морепродуктов в рационе, а также уменьшить количество потребляемого красного мяса.
Особое внимание медик уделила кофе. По её мнению, умеренное употребление этого напитка (до трёх чашек в день) не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако чрезмерное увлечение кофе может негативно сказаться на здоровье, особенно если уже имеются проблемы. Например, при гипертонии он может резко повысить давление, а при аритмии — усилить нарушения сердечного ритма, предупредила эксперт.
Кардиолог подчеркнула, что курение значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что компоненты табачного дыма негативно влияют на стенки сосудов. Врач добавила, что у курильщиков атеросклероз развивается в 1,5-6 раз чаще, чем у людей, которые не курят.
Кроме того, Эсембиева предупредила об опасности злоупотребления алкоголем. При избыточном потреблении алкоголя сердце увеличивается в размерах, его стенки истончаются, что снижает эффективность работы органа.
Читайте также: