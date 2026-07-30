Стало известно, когда аренда оказывается выгоднее ипотеки
Юрист Русяев: аренда выгоднее ипотеки при частых переездах
Юрист и бизнес-консультант Илья Русяев заявил, что аренда выгоднее ипотеки при частой смене места жительства. Он отметил, что только каждый десятый опрошенный рассматривает кредит для решения квартирного вопроса.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что выбор между ипотекой и арендой зависит от срока проживания.
«Если платёж по кредиту сопоставим с арендной ставкой и человек рассчитывает жить на одном месте больше пяти-семи лет, покупка постепенно формирует актив, который растёт в цене и остаётся в собственности после выплаты займа. Аренда сохраняет преимущество там, где горизонт короче, заработок сильно колеблется от месяца к месяцу или ипотечный платёж заметно выше», — заявил Русяев.По словам юриста, 63,8% имеют собственное жильё, 17,5% живут с родственниками, 7,7% снимают. Среди людей 18–30 лет только 19% владеют жильём, 41% живут с близкими, 27% арендуют. К 41–50 годам доля собственников достигает 76%.