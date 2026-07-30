Стало известно, когда аренда оказывается выгоднее ипотеки

30 июля 2026, 16:10

Юрист Русяев: аренда выгоднее ипотеки при частых переездах

Фото: Istock/marchmeena29

Юрист и бизнес-консультант Илья Русяев заявил, что аренда выгоднее ипотеки при частой смене места жительства. Он отметил, что только каждый десятый опрошенный рассматривает кредит для решения квартирного вопроса.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что выбор между ипотекой и арендой зависит от срока проживания.

«Если платёж по кредиту сопоставим с арендной ставкой и человек рассчитывает жить на одном месте больше пяти-семи лет, покупка постепенно формирует актив, который растёт в цене и остаётся в собственности после выплаты займа. Аренда сохраняет преимущество там, где горизонт короче, заработок сильно колеблется от месяца к месяцу или ипотечный платёж заметно выше», — заявил Русяев.