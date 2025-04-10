Михаил Ефремов раскрыл, собирается ли восстанавливать водительские права

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Освободившийся из колонии за смертельное ДТП Михаил Ефремов раскрыл, будет ли он восстанавливать водительские права. Об этом пишет РЕН ТВ.
«Нет, не хочу», – ответил Ефремов на соответствующий вопрос представителя СМИ.Также артист признался, что не имеет творческих планов на ближайшее будущее и чувствует себя сейчас «не очень».
Напомним, что 8 июня 2020 года Ефремов устроил смертельное ДТП на Садовом кольце. Находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии, но 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его прошение об УДО.
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Анастасия Чинкова