«Мой шок от его скульптур я так ярко помню»: Рената Литвинова высказалась о Зурабе Церетели

Рената Литвинова (фото: Telegram @renatalitvinova)
Рената Литвинова почтила память Зураба Церетели. Актриса и режиссёр напомнила о его неоднозначных скульптурах.
Зураба Церетели не стало сегодня, 22 апреля, в доме в Переделкино. Рядом со скульптором в последние минуты жизни были родные и близкие. Причиной смерти назвали остановку сердца.
На смерть Народного художника СССР и России отреагировала режиссёр Рената Литвинова.
Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист
Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по ЖКХ
Стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой
На смерть Народного художника СССР и России отреагировала режиссёр Рената Литвинова.
«Зураб Константинтинович Церетели удивительный был скульптор – никогда не забуду каменного Лужкова в его гигантской мастерской (он приветливо провёл по ней нам с Рустамом Хамдамовым экскурсию) – гигантский тогдашний мэр Москвы, играющий в теннис в шортах и почему-то в этой его фирменной зимней кепке. И следом снова изваяние Лужкова, уже более одетого и тоже в кепке, но при этом сжимающего в руке ещё одну кепку. Куда подевались теперь все эти уже тогда невостребованные "шедевры"? Всё-таки мой шок от его скульптур я так ярко помню, а редко, когда в тебе остаются от чего-то хоть какие-то воспоминания и чувства», – написала Литвинова в своём Telegram-канале.Ранее министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнования в связи с кончиной президента Российской академии художеств.
«Зураб Константинович был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений. Его энергия, преданность культуре и неутомимая созидательная воля снискали заслуженное уважение коллег и учеников», – отметила глава ведомства в своём Telegram-канале.Читайте также:
Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист
Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по ЖКХ
Стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой
Анастасия Чинкова