Стало известно, кто находился в самолете, совершившим вынужденную посадку в Якутии

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На борту самолёта Ан-2, который вынужденно приземлился в Якутии, находилась московская кавер-группа «Монако джем» ранее принимавшая участие в шоу «Голос». Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, в самолёте находились три члена экипажа и восемь музыкантов, которых успели эвакуировать. В связи с произошедшим начата доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что самолёт Ан-2 совершил экстренную посадку в нескольких километрах от посёлка Солнечный в Усть-Майском районе. Воздушное судно вылетело из этого населённого пункта, но вскоре столкнулось с непредвиденными сложностями. Основной причиной для незапланированной посадки стал сбой в работе двигателя.
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Анастасия Хохлова