В Нижнем Тагиле заметили кружащий над городом и военным заводом самолёт

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Жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестный самолёт, который наматывал круги над городом и оборонным заводом. Транспортная прокуратура отреагировала на сообщение бдительных горожан и начала проверку.
О неизвестном самолёте и его странном маршруте местные жители начали писать в социальных сетях и мессенджерах утром 21 августа. Сообщалось, что принадлежность самолета, кружащего над оборонным «Уралвагонзаводом» не могут установить ни местные чиновники, ни сотрудники аэропорта.
В результате транспортная прокуратура начала свою собственную проверку, в результате которой, правда, «вышли на самих себя». Испытав некоторую неловкость, сотрудники надзорного ведомства вскоре выяснили, что «неизвестный самолёт» — это борт министерства обороны РФ АН-30, который вылетел из аэропорта Кольцово и проводил аэрофотосъёмку.
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Александр Бойцов