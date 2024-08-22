Самолет рейсом Хабаровск — Москва с задымлением готовится сесть в Шереметьево

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Самолёт, выполняющий рейс Хабаровск — Москва, готовится совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление. Об этом сообщили в ТАСС.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Экипаж самолёта сообщил о задымлении на борту и запросил поддержку при посадке.
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«Самолёт, на котором произошло задымление, направляется в Москву. По информации экстренных служб, воздушное судно должно совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы», — поделились в ведомстве.
Экипаж самолёта сообщил о задымлении на борту и запросил поддержку при посадке.
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Мира Полтева