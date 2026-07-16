Россиянам объяснили желание постоянно лежать в кровати

16 июля 2026, 09:39

Психолог Корякина: желание лежать в кровати может быть защитным механизмом

Фото: iStock/AnnaStills

Причинами постоянного желания лежать в кровати могут быть тревожные расстройства, депрессия, хроническое переутомление или даже последствия травмы. Об этом «Известиям» сообщила психолог Оксана Корякина.