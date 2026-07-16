Россиянам объяснили желание постоянно лежать в кровати
Причинами постоянного желания лежать в кровати могут быть тревожные расстройства, депрессия, хроническое переутомление или даже последствия травмы. Об этом «Известиям» сообщила психолог Оксана Корякина.
Если человек более двух недель практически не встает с постели, перестает заботиться о себе, избегает общения с окружающими, теряет интерес к обычным делам и чувствует усталость даже после отдыха, это может свидетельствовать о серьезных психологических проблемах.
Психолог отметила, что стремление постоянно оставаться в кровати часто становится защитным механизмом организма. В условиях длительного стресса нервная система начинает экономить ресурсы, и даже простые действия требуют значительных усилий. В результате кровать воспринимается как способ уйти от тревоги, эмоционального истощения или тяжелых жизненных ситуаций, подчеркнула Корякина.
Она напомнила, что это не повод обвинять себя в лени, а сигнал к обращению за медицинской помощью для исключения физических причин, а затем к психологу или психиатру для более глубокой оценки состояния.
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