Стало известно, кто сможет получить ипотечные каникулы с 1 сентября

31 августа 2026, 19:03

Семьям с детьми положены ипотечные каникулы до 18 месяцев

Фото: istockphoto/Evkaz

С 1 сентября российские семьи, в которых появился второй или последующий ребёнок (включая усыновление), получат право на ипотечные каникулы продолжительностью до 18 месяцев. Об этом сообщил председатель Гильдии риэлторов Республики Татарстан Андрей Савельев.