Стало известно, кто сможет получить ипотечные каникулы с 1 сентября
С 1 сентября российские семьи, в которых появился второй или последующий ребёнок (включая усыновление), получат право на ипотечные каникулы продолжительностью до 18 месяцев. Об этом сообщил председатель Гильдии риэлторов Республики Татарстан Андрей Савельев.
Новая мера адресована не покупателям жилья, а действующим заёмщикам, уже выплачивающим ипотечный кредит, пишет «Татар-информ». Как пояснил Савельев, рождение ребёнка часто сопровождается уходом одного из родителей в декрет, что ведёт к снижению семейного дохода при одновременном росте расходов. Временная приостановка платежей или уменьшение их размера дадут семьям передышку, пока родитель не вернётся на работу и не восстановит уровень доходов.
В период каникул заёмщик может либо полностью приостановить выплаты, либо сократить их сумму. По окончании льготного срока кредит будет обслуживаться на прежних условиях, а общий срок погашения увеличится с учётом предоставленной отсрочки.
Андрей Савельев высоко оценил нововведение, назвав его «очень хорошей и позитивной мерой». Право на каникулы возникает автоматически при рождении или усыновлении второго или последующего ребёнка у семьи, уже имеющей действующий ипотечный договор на жильё.
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