Стало известно, кто убил украинского баскетболиста в Германии

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Баскетболиста из Украины Владимира Ермакова в Германии убил 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. Подробности приводит Bild со ссылкой на собственный источник.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Дюссельдорф на улице неизвестные напали на баскетболиста из Украины Владимира Ермакова и убили его, а его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии.
Согласно обновленным данным, убийство произошло в Оберхаузене. Примерно в 20.00 Ермаков возвращался домой вместе с товарищем из команды. В автобусе между молодыми украинскими спортсменами и местными школьниками произошел конфликт. Когда украинцы вышли из автобуса, на них напали подростки с ножами. Действие попало в поле видимости камер видеонаблюдения. Ермаков скончался в больнице, а Козаченко находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Местная полиция оперативно задержала несовершеннолетних убийц. Главным из них оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Ранее он уже попадал в полицию из-за нападений и грабежей. Он арестован. Вторым нападавшим стал 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне. Его передали опекунам.
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Согласно обновленным данным, убийство произошло в Оберхаузене. Примерно в 20.00 Ермаков возвращался домой вместе с товарищем из команды. В автобусе между молодыми украинскими спортсменами и местными школьниками произошел конфликт. Когда украинцы вышли из автобуса, на них напали подростки с ножами. Действие попало в поле видимости камер видеонаблюдения. Ермаков скончался в больнице, а Козаченко находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Местная полиция оперативно задержала несовершеннолетних убийц. Главным из них оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Ранее он уже попадал в полицию из-за нападений и грабежей. Он арестован. Вторым нападавшим стал 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне. Его передали опекунам.
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Элина Позднякова