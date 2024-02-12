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Стало известно, кто убил украинского баскетболиста в Германии

Украинского баскетболиста в Германии убил 15-летний школьник
12 февраля 2024, 16:16
Фото: iStock/picturesd

Фото: iStock/picturesd

Баскетболиста из Украины Владимира Ермакова в Германии убил 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. Подробности приводит Bild со ссылкой на собственный источник.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Дюссельдорф на улице неизвестные напали на баскетболиста из Украины Владимира Ермакова и убили его, а его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии.

Согласно обновленным данным, убийство произошло в Оберхаузене. Примерно в 20.00 Ермаков возвращался домой вместе с товарищем из команды. В автобусе между молодыми украинскими спортсменами и местными школьниками произошел конфликт. Когда украинцы вышли из автобуса, на них напали подростки с ножами. Действие попало в поле видимости камер видеонаблюдения. Ермаков скончался в больнице, а Козаченко находится в реанимации в тяжелом состоянии.


Местная полиция оперативно задержала несовершеннолетних убийц. Главным из них оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Ранее он уже попадал в полицию из-за нападений и грабежей. Он арестован. Вторым нападавшим стал 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне. Его передали опекунам.

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#полиция
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#школьник
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Названы специалисты с самыми высокими зарплатами в Подмосковье
«Avito Работа»: фрезеровщики — самые высокооплачиваемые работники в Подмосковье
12 февраля 2024, 16:02

Фото: iStock/coffeekai

В текущем году наблюдается рост предлагаемых зарплат в Подмосковье. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Avito Работа».
Отмечается, что в целом с начала 2024 году количество вакансий в Московской области увеличилось на 66%, по сравнению с тем же период прошлого года. Также на 13% выросла средняя заработная плата, достигнув показателя в 73 079 рублей вместо 64 558 рублей в прошлом году.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими в Подмосковье в январе этого года стали фрезеровщики со средним заработком в 146 588 рублей и автоэлектрики, получающие 123 218 рублей.

Следом за ними идут строители (122 064 рублей), монтажники (121 069 рублей) и плотники (116 523 рублей).

Если рассматривать офисных специалистов, то среди них лидерами по заработной плате стали менеджеры по развитию (90 820 рублей), менеджеры проектов (90 159 рублей) и менеджеры по продажам (88 377 рублей).

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#работа
#профессии
#зарплата
#подмосковье
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В Подмосковье за месяц по дачной амнистии зарегистрировали 4,5 тыс. объектов недвижимости
12 февраля 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более четырёх с половиной тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области в рамках дачной амнистии в январе текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«За месяц зарегистрировано более 4.5 тыс. объектов недвижимости, из них 3,6 тыс. — это индивидуальные жилые дома площадью с налоговым потенциалом 18,8 млн рублей. Всего в этом году в планах повлечь в налоговый оборот по дачной амнистии около 70 тысяч таких объектов», — сообщила глава министерства Наталья Адигамова.
Первое место по числу зарегистрированных объектов по дачной амнистии в январе стал Раменский округ. Там легализовали 362 объекта, из которых 306 — индивидуальные дома. Налоговый потенциал составил 1,3 млн рублей. На втором месте оказался Дмитровский округ, где зарегистрировали 324 объекта, в том числе — 247 частных домов, налоговый потенциал оценивается в 1 миллион рублей. Третье место заняла Истра с 301 поставленным на учёт объектом, при этом частных домов среди них оказалось больше, чем в Дмитрове, — 251, благодаря чему выше оценивается и налоговый потенциал: в 1,5 млн рублей.

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#дачная амнистия
#наталья адигамова
#минимущества
#подмосковье
#московская область
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В Богородском ищут браконьеров, застреливших двух лосей
12 февраля 2024, 15:50

Фото: Istockphoto / Kyle Moon

Сотрудники подмосковного охотнадзора выявили в Богородском городском округе факты незаконной добычи двух лосей. Останки животных инспекторы обнаружили вблизи поселка Ямкино, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Охота на копытных шла в запрещённые для этого сроки. Это безусловное нарушение обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», – пояснил Фирсов.
В ведомстве напомнили, что неделю назад под Волоколамском выявили подобный случай охоты на лосей с несоблюдением сроков охоты.
«Важно, чтобы охота проводилась в разрешённые сроки, поскольку от этого зависит сохранение баланса в природе. Если гражданин нарушает закон, он должен понести соответствующее наказание», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что сезон охоты на лося в Московской области закончился 10 января. Однако после этого было выявлено несколько случаев браконьерства.

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#московская область
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Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе
12 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/CatEyePerspective

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что морозы вернуться в столицу уже к четвергу, 15 февраля.
«В предстоящий четверг в ночные часы столбики опустятся до минус 20°C, а в дневные часы этот показатель составит около минус 10-12°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Некоторого потепления в Москве, по словам синоптика, можно будет ожидать к выходным.

А врач-хирург Нина Зубова рассказала, как вести себя во время аномальных морозов и ледяного дождя для того, чтобы сберечь организм.

«В такую погоду значительно возрастает риск травм из-за падений. Поскальзывание на ледяной корке тротуаров и дорог нередко оборачивается переломами, ушибами и вывихами. Если есть возможность, лучше в такие дни оставаться дома. Если выйти на улицу необходимо, надо надевать обувь с устойчивой нескользящей подошвой и передвигаться неспеша: делать небольшие шаги, наступая на всю подошву», — прокомментировала в беседе с RT Зубова.

При ходьбе важно держать руки свободными, поскольку так вероятность упасть и травмироваться меньше. Кроме это, врач напомнила о важности одеваться по погоде в непогоду.

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#врач
#погода
#москва
#зима
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Россельхознадзор: Нужны радиологические исследования из-за ситуации в Японии
12 февраля 2024, 15:36

Фото: istockphoto.com/HappyNati

В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что отчёт Токийской электроэнергетической компании-оператора «Фукусимы-1» об утечке воды из очищающего радиоактивную воду устройства нужны радиологические исследования.
«Служба продолжит мониторинг водных биоресурсов из трансграничных с Японией районов, представляющих угрозу здоровью российского потребителя. Также Россельхознадзором проводится работа по внедрению в работу лабораторий Службы методики измерений объёмной активности трития в объектах окружающей среды, технологических и биологических сред с использованием жидкосцинтилляционных спектрометрических радиометров альфа-, бета-излучения МИ-97-2023», — приводит RT сообщение пресс-службы ведомства.

В то же время стало известно, что в России на основе оперативных данных Росгидромета за 2023 год количество загрязнений рек, озёр и других пресноводных водоёмов выросло. Как пишут argumenti.ru, самыми распространенными загрязняющими веществами стали соединения марганца, цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия.

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#аэс
#мониторинг
#служба
#россельхознадзор
#экология
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Сенатор Ковитиди заявила о необходимости возвращения скифского золота в Крым
12 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/bodnarchuk

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила о том, что скифское золото должно вернуться в Крым.
Сейчас в Амстердаме находится более 2 тыс. музейных экспонатов на сумму более $1 млн.

«Десять лет крымчане судятся и пытаются доказать европейцам, что красть нехорошо, а чужое надо отдавать владельцу. Нидерландские суды, Верховный суд королевства по обоснованным искам России о возвращении на родину скифского золота вынесли очень опасное решение, создав прецедент преимущества политического лобби над правом», — прокомментировала в беседе с RT Ковитиди.

Она отметила, что нашей стороне хватит сил на все судебные тяжбы для того, чтобы вернуть то, что принадлежит по праву.

Ранее Ольга Ковитиди хвалила американского журналиста Такера Карлсона за приезд в Россию.

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#суд
#крым
#европа
#ценности
#культура
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Режиссёр Симонов рассказал, как снимали фильм «20/22» в обстреливаемом Мариуполе
12 февраля 2024, 15:17

Фото: кинокомпания ООО «ББГ»

Режиссёр первого художественного фильма «20/22», посвящённого событиям СВО, Андрей Симонов рассказал «Радио 1», насколько описанные события достоверны, и как проходили съёмки в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что кинокомпания ООО «ББГ» при содействии с АНО «Институт Развития Интернета» сняла первый художественный многосерийный фильм, посвящённый событиям специальной военной операции на Украине. Он выйдет на большие экраны 23 февраля.

Режиссёр рассказал, что в процессе создания фильма съёмочную группу консультировало большое количество людей. В частности, соавтором сценария является боец батальона «Сомали», участник СВО, военкор Ринат Есеналиев. Совместная работа позволила представить достоверную работу, которую высоко оценили российские военные, находящиеся на фронте.

«Мне кажется важным, чтобы культура каким-то образом описывала актуальные важные явления, которые волнуют людей и оказывают влияние на их судьбы. Война — это безусловно такое явление. (...) Мне кажется лицемерным снимать такие сюжеты, которые делают вид, что этого (СВО — ред.) ничего не происходит», — подчеркнул Симонов.
Также он рассказал, почему съёмки кинокартины проходили именно в Мариуполе. Изначально такая задача не стояла перед создателями, которые к тому же опасались везти съёмочную группу и актёров в период начала украинского контрнаступления весной 2023 года. Однако найти подходящую локацию в других российских регионах не удалось. Режиссёр подчеркнул, что важно было показать по-настоящему разрушенные здания, причём повреждённые не временем, а именно снарядами. Такую картину сейчас можно наблюдать именно в Мариуполе.
Фото: кинокомпания ООО «ББГ»

Кроме того, многие местные жители, заинтересовавшиеся съёмками, стали героями массовых сцен. По словам режиссёра, в кадре появляются местные дети, женщины и пожилые люди, которые своими глазами видели все происходящие события. Они рассказывали свои истории и подсказывали создателям, как снять действительно достоверный фильм.

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#кино
#спецоперация
#днр
#режиссёр
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В Дубне начали выпускать комплект для остановки крови в полевых условиях
12 февраля 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна» приступил к серийному выпуску медицинских изделий для экстренной остановки кровотечений. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Индивидуальный перевязочный пакет, созданный компанией «Эверс», получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Он позволяет быстро остановить кровотечение в полевых условиях.
«Это собственная разработка компании, универсальное средство для перевязки ран живота, конечностей и головы. Изделие предназначено для быстрой остановки артериальных и венозных кровотечений в полевых условиях на этапе оказания доврачебной помощи, чтобы оперативно устранить потерю крови и угрожающие жизни человека последствия ранений. Выпускаться ИПП будет в 12 различных вариантах», – рассказала гендиректор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.
По данным министерства, компания планирует выпускать порядка 600 тысяч единиц нового медицинского продукта в год. Индивидуальный перевязочный пакет – это стерильный бинт-компресс, состоящий из эластичного бандажа с впитывающей подушкой и сочетающий функции жгута и давящей повязки. Он компактен и легко умещается в армейскую аптечку или подсумок. ИПП прост в эксплуатации: сам пострадавший одной рукой сможет самостоятельно наложить жгут на любую часть тела.

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#мининвест мо
#оэз «дубна»
#подмосковье
#московская область
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Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жильё
12 февраля 2024, 15:04

Фото: istockphoto.com/Zephyr18

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил, что в этом гожу стоимость жилья будет снижаться.
«Цены на жильё будут в этом году снижаться. Дело не только в ужесточении требований Центробанка, но и в том, что ипотечные ставки при покупке жилья на вторичном рынке — в 17-18% — сейчас для многих неподъемны. Чем меньше ипотеки — тем меньше на рынке покупателей. И тем ниже цены», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Апрелев.

А вот по автокредитам за 2023 сократилась доля заёмщиков старше 50 лет. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Всё больше автокредитов в последнее время выдаётся банками в режиме онлайн. Этот технологичный и удобный способ кредитования представляется привлекательным для более молодых заёмщиков. Они также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных», — добавил в беседе с RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий.

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#банки
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#льготная
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