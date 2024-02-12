Стало известно, кто убил украинского баскетболиста в Германии

«Охота на копытных шла в запрещённые для этого сроки. Это безусловное нарушение обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», – пояснил Фирсов.

«Важно, чтобы охота проводилась в разрешённые сроки, поскольку от этого зависит сохранение баланса в природе. Если гражданин нарушает закон, он должен понести соответствующее наказание», – добавил министр.

В ведомстве напомнили, что неделю назад под Волоколамском выявили подобный случай охоты на лосей с несоблюдением сроков охоты.Ранее сообщалось, что сезон охоты на лося в Московской области закончился 10 января. Однако после этого было выявлено несколько случаев браконьерства.

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