Девушку-подростка, которую 2 недели искали в Самаре, нашли мёртвой

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Шестнадцатилетнюю девушку, которую почти две недели разыскивали в Самаре, обнаруживали мёртвой, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 16-летняя девушка ушла из дома около полудня 1 февраля, но обратно так и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По информации ведомства, бездыханное тело подростка было обнаружено 11 февраля в лесном массиве Самарского района. Предварительно, следов насильственное смерти на её теле обнаружено не было. Точные причины смерти установят судмедэксперты.
При этом, как удалось выяснить «РИА Новости», девушка могла умереть от переохлаждения. Рядом с ней была обнаружена пустая бутылка крепкого алкоголя.
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По информации ведомства, бездыханное тело подростка было обнаружено 11 февраля в лесном массиве Самарского района. Предварительно, следов насильственное смерти на её теле обнаружено не было. Точные причины смерти установят судмедэксперты.
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Евгения Парфентьева