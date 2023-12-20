Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина

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Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина станут глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению издания, все они вошли в инициативную группу, которая 16 декабря поддержала самовыдвижение Путина. Уточняется, что в администрации президента приняли решение, что сопредседателями штаба должны стать известные люди.
Он добавил, что они не играют представительской роли и не принимают никаких решений.
Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.
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«Эти фигуры носят символический характер, но у них будет зеленый свет в государственных медиа», - пояснил глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов.
Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.
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Элина Позднякова