Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина

Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина

«Ъ»: избирательный штаб Путина возглавят Жога, Машков и Лысенко
20 декабря 2023, 11:22
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина станут глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению издания, все они вошли в инициативную группу, которая 16 декабря поддержала самовыдвижение Путина. Уточняется, что в администрации президента приняли решение, что сопредседателями штаба должны стать известные люди.

«Эти фигуры носят символический характер, но у них будет зеленый свет в государственных медиа», - пояснил глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов.


Он добавил, что они не играют представительской роли и не принимают никаких решений.

Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.

Читайте также:

Машков назвал время и место собрания команды Путина по поводу его выдвижения

Артём Жога признался, что грубо нарушил устав при обращении к Путину

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы
#политика
#президент
#цик
#медиа
#документы
#люди
#днр
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф