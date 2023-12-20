Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина станут глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.