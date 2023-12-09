В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы

Фото: сайт Кремля
В Москве в штабе Народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что партия «Единая Россия» совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, которые связаны с избирательной кампанией действующего президента РФ Владимира Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года. Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15, 16, 17 марта.
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Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Екатерина Коршунова