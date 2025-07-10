Стало известно, куда пропала девушка Старовойта

10 июля 2025, 09:22

Mash: девушка Старовойта переехала в гостиницу из их дома в Подмосковье

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Девушка Романа Старовойта, который покончил жизнь самоубийством, вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.