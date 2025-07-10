Стало известно, куда пропала девушка Старовойта

Mash: девушка Старовойта переехала в гостиницу из их дома в Подмосковье
Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Девушка Романа Старовойта, который покончил жизнь самоубийством, вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Вся недвижимость бывшего чиновника опечатана. Изначально Полина хотела переехать к маме в центр Москвы, однако и ту квартиру опечатали.

По словам жителей Курска, мать девушки до появления в их жизни Старовойта торговала вещами на рынке.

Сама Полина в общении с близкими говорит, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел экс-политика.

Екатерина Коршунова

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