Появились первые кадры с прощания с экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом

10 июля 2025, 09:11

В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

В Москве проходит прощание с экс-губернатором Курской области и экс-министром транспорта Романом Старовойтом. На территории вокруг ЦКБ установлено оцепление, а на объекте присутствует большое количество сотрудников полиции. В церемониальный зал пропускают людей строго по спискам. Кадры публикует Telegram-канал «‎Shot».