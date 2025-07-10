Появились первые кадры с прощания с экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом
В Москве проходит прощание с экс-губернатором Курской области и экс-министром транспорта Романом Старовойтом. На территории вокруг ЦКБ установлено оцепление, а на объекте присутствует большое количество сотрудников полиции. В церемониальный зал пропускают людей строго по спискам. Кадры публикует Telegram-канал «Shot».
Ранее в Одинцово обнаружили тело Старовойта с огнестрельным ранением. На месте происшествия также нашли его наградной пистолет. Следственный комитет России сообщил, что по предварительной версии, экс-министр мог совершить самоубийство. Это событие стало шокирующим для многих, так как утром в день его смерти президент Владимир Путин отправил Старовойта в отставку.
Роман Старовойт возглавлял Министерство транспорта России с мая 2024 года, а до этого, с 2019 по 2024 год, занимал пост губернатора Курской области. Появившиеся первые кадры с места прощания отражают траурную атмосферу и скорбь близких, коллег и друзей, пришедших отдать дань уважения ушедшему из жизни политику.
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