Стало известно, куда россияне отправятся на новогодние праздники
Турэксперт Осипова: на Новый год россияне чаще выбирают туры по городам РФ
Ещё можно успеть забронировать путёвки на новогоднее путешествие. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.
По её словам, большинство россиян выбирают новогодние экскурсионные программы и туры выходного дня в других городах.
«Тут всë, к чему мы привыкли. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Казань. Также это Вологодская область, где можно встретиться с Дедом морозом, и Кострома, где можно встретиться со Снегурочкой. Это и Московская область, и города Золотого кольца», — сказала Осипова Общественной Службе Новостей.
Кроме того, россияне едут на новогодние праздники на горнолыжные курорты: Архыз, Красную поляну, Шерегеш, Домбай, Белокуриху и другие. Также пользуется спросом и санаторно-курортный отдых в Краснодарском крае, на Кавказе и в Крыму.
При этом многие россияне для зимнего путешествия выбирают Египет, Таиланд, Тунис, Кению, Танзанию, Марокко, Китай, Вьетнам, Кубу, Турцию и Мальдивы.
Осипова отметила, что ещё есть время забронировать путёвки на новогодние праздники, однако с каждым днём выбор становится всё меньше.
При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов посоветовал в разговоре с «Москвой 24» декларировать дорогие вещи при сдаче багажа, но лучше перевозить их в ручной клади, чтобы избежать кражи.
По его словам, если ценности будут задекларированы, то авиакомпания обязана будет возместить их стоимость в случае пропажи.
«Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики – около 600 рублей за килограмм, согласно статье о размере ответственности перевозчика», — объяснил Мохов.
Он добавил, что всерьёз расследовать кражу будут только в случае пропажи действительно ценных предметов.