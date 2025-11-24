Стало известно, куда россияне отправятся на новогодние праздники

Достижения.рф

Турэксперт Осипова: на Новый год россияне чаще выбирают туры по городам РФ
Фото: iStock/Kusska

Ещё можно успеть забронировать путёвки на новогоднее путешествие. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.



По её словам, большинство россиян выбирают новогодние экскурсионные программы и туры выходного дня в других городах.

«Тут всë, к чему мы привыкли. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Казань. Также это Вологодская область, где можно встретиться с Дедом морозом, и Кострома, где можно встретиться со Снегурочкой. Это и Московская область, и города Золотого кольца», — сказала Осипова Общественной Службе Новостей.

Кроме того, россияне едут на новогодние праздники на горнолыжные курорты: Архыз, Красную поляну, Шерегеш, Домбай, Белокуриху и другие. Также пользуется спросом и санаторно-курортный отдых в Краснодарском крае, на Кавказе и в Крыму.

При этом многие россияне для зимнего путешествия выбирают Египет, Таиланд, Тунис, Кению, Танзанию, Марокко, Китай, Вьетнам, Кубу, Турцию и Мальдивы.

Осипова отметила, что ещё есть время забронировать путёвки на новогодние праздники, однако с каждым днём выбор становится всё меньше.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов посоветовал в разговоре с «Москвой 24» декларировать дорогие вещи при сдаче багажа, но лучше перевозить их в ручной клади, чтобы избежать кражи.

По его словам, если ценности будут задекларированы, то авиакомпания обязана будет возместить их стоимость в случае пропажи.

«Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики – около 600 рублей за килограмм, согласно статье о размере ответственности перевозчика», — объяснил Мохов.

Он добавил, что всерьёз расследовать кражу будут только в случае пропажи действительно ценных предметов.
Элина Позднякова

