Стало известно, куда россияне отправятся на новогодние праздники

24 ноября 2025, 15:18

Турэксперт Осипова: на Новый год россияне чаще выбирают туры по городам РФ

Фото: iStock/Kusska

Ещё можно успеть забронировать путёвки на новогоднее путешествие. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.





По её словам, большинство россиян выбирают новогодние экскурсионные программы и туры выходного дня в других городах.





«Тут всë, к чему мы привыкли. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Казань. Также это Вологодская область, где можно встретиться с Дедом морозом, и Кострома, где можно встретиться со Снегурочкой. Это и Московская область, и города Золотого кольца», — сказала Осипова Общественной Службе Новостей.

