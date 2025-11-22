Россияне столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере
Российские туристы на круизном лайнере MSC Euribia столкнулись с раздельным размещением в ресторанах. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказали путешественники, они приобрели недельный круиз из Дубая с заходом в Абу-Даби, Сир-Бани-Яс и Доху. Тур с каютой на двоих и питанием стоил около 400 тысяч рублей.
Российские туристы шесть дней ужинали отдельно от иностранцев. В последний вечер они опоздали на ужин, и персонал направил их в другой ресторан. Там они увидели иностранных гостей и заметили более высокий уровень обслуживания: шампанское, цветы и дорогую посуду.
В месте, которое они посещали ранее, скатерти были помятыми, а сервис — скромнее. Туроператоры пояснили, что распределением по ресторанам занимается круизная компания уже на борту лайнера, однако принцип такого распределения не указали.
