Россиянам рассказали, из-за чего техника может выйти из строя раньше срока
Бытовая техника может выйти из строя раньше срока не только из-за заводского брака, но и из-за неправильной эксплуатации. Перегрузка, неподходящие моющие средства и отсутствие регулярного обслуживания увеличивают нагрузку на основные узлы приборов. Об этом рассказала Life.ru эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.
Одна из распространённых ошибок при использовании стиральной машины — перегрузка барабана. Из-за избытка белья мотор и подшипники работают с повышенной нагрузкой, а качество стирки и отжима снижается. Слишком большое количество порошка или геля способствует образованию налёта, неприятного запаха и плесени. Фильтр сливного насоса рекомендуется чистить раз в два-три месяца.
В чайниках и кофемашинах основной проблемой становится накипь. Она ухудшает передачу тепла, из-за чего нагревательный элемент тратит больше энергии и быстрее изнашивается. Чайники следует очищать от накипи раз в один-три месяца в зависимости от жёсткости воды, а в кофемашинах важно регулярно запускать промывочные циклы.
Холодильникам вредят горячие продукты и пыль на конденсаторе. Неостывшая еда заставляет компрессор работать почти непрерывно, а загрязнения ухудшают отвод тепла. Решётку конденсатора рекомендуется пылесосить примерно раз в полгода. Также холодильнику необходимо оставить зазор в 5–10 сантиметров от стены для циркуляции воздуха.
Пылесосы быстрее изнашиваются при несвоевременной очистке и замене фильтров: из-за засоров падает тяга, а двигатель работает с повышенной нагрузкой. Мешок рекомендуется менять, когда он заполнен примерно на две трети. Не стоит также собирать пылесосом крупный мусор, скрепки и монеты — твёрдые предметы могут повредить турбину.
Кондиционеры требуют регулярного ухода. Фильтры внутреннего блока желательно чистить каждые две-четыре недели в период активного использования. Загрязнения ухудшают теплообмен, поэтому системе приходится дольше охлаждать помещение. Внешний блок необходимо очищать от листьев, пуха и грязи. Раз в год перед началом сезона эксперт рекомендует вызывать мастера для его очистки и проверки системы.
Для обслуживания техники Чихринова советует использовать средства и расходники, рекомендованные производителем. Для удаления накипи подойдут лимонная кислота или специальные декальцинаторы, для стиральных машин — специализированные средства с соблюдением дозировки, а для пылесосов — оригинальные или сертифицированные совместимые мешки.
О повышенной нагрузке на прибор могут свидетельствовать посторонние звуки, вибрация, увеличение времени работы и необычный нагрев корпуса. При появлении запаха гари или плавящегося пластика технику необходимо сразу выключить и обратиться к мастеру, заключила эксперт.
Читайте также: