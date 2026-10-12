Россиянам рассказали, из-за чего техника может выйти из строя раньше срока

12 октября 2026, 09:40

Перегрузка и отсутствие обслуживания ускоряют износ приборов

Фото: istockphoto / digitalgenetics

Бытовая техника может выйти из строя раньше срока не только из-за заводского брака, но и из-за неправильной эксплуатации. Перегрузка, неподходящие моющие средства и отсутствие регулярного обслуживания увеличивают нагрузку на основные узлы приборов. Об этом рассказала Life.ru эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.