Священник Козлов назвал главное правило Великого поста
Во время Великого поста категорически запрещается издеваться над ближними. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Он напомнил, что пост включает комплекс ограничений, в том числе пищевых. Однако главное правило — не «есть» ближнего. По его словам, даже строгое соблюдение пищевых запретов теряет смысл, если человек ведет себя раздражительно и создает дискомфорт для окружающих.
Отец Максим также прокомментировал распространенную точку зрения о том, что телесный пост не обязателен, если сосредоточиться на духовном развитии. По его мнению, такой подход является самообманом. Священнослужитель призвал сочетать оба аспекта: сначала научиться ограничивать себя в пище — как в более простом деле, — а затем двигаться к более сложным духовным задачам.
Читайте также: