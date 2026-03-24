Стало известно, может ли руководитель может уволить сотрудника за поиск новой работы

24 марта 2026, 15:58

Юрист Шайдуллина: во время рабочего дня нельзя искать вакансии

Фото: iStock/Dragos Condrea

Рассылка резюме с рабочей почты и регулярные опоздания на работу из-за собеседований могут привести к увольнению сотрудника, находящегося в поиске нового места для трудоустройства. Об этом предупредила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.





Она уточнила, что российское законодательство не запрещает искать новую работу, продолжая выполнять обязанности на старом месте. Однако этим нельзя заниматься в рабочее время. Работодатель имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за просмотр вакансий и общение с рекрутерами в разгаре трудового дня.





«Если же работник имел неосторожность рассылать резюме с рабочей почты, использование которой в личных целях запрещено локальным нормативным актом, это, например, нарушает соглашение о конфиденциальности. Таким образом, есть все шансы, что сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении уволят», — отметила Шайдуллина в разговоре с Москвой 24.