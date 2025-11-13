Россиянам рассказали о влиянии питания на работу мозга

13 ноября 2025, 21:39

Гурьянов: сбалансированное питание обеспечивает мозг энергией

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Сбалансированное питание обеспечивает мозг кислородом, белками, жирами и сложными углеводами. Об этом рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.





Как рассказал эксперт «Известиям», сбалансированное питание обеспечивает мозг необходимой энергией. В рацион полезно включить цельнозерновые крупы, овощи, бобовые, жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, орехах и морепродуктах.





«Мозг человека — уникальный орган, управляющий деятельностью всего организма. При массе всего около 2% от общего веса тела, то есть примерно 1350 г, он потребляет около 20% всего кислорода и энергии, поступающих в организм человека. С точки зрения метаболизма это самый активный орган в нашем теле», — отметил Гурьянов.

«Взрослым часто требуется дополнительный прием витамина D, так как его дефицит встречается повсеместно. Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, что важно для здоровья костей, а также поддерживает иммунную, сердечно-сосудистую и нервную системы», — уточнила эксперт.