Россиянам рассказали о влиянии питания на работу мозга
Гурьянов: сбалансированное питание обеспечивает мозг энергией
Сбалансированное питание обеспечивает мозг кислородом, белками, жирами и сложными углеводами. Об этом рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.
Как рассказал эксперт «Известиям», сбалансированное питание обеспечивает мозг необходимой энергией. В рацион полезно включить цельнозерновые крупы, овощи, бобовые, жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, орехах и морепродуктах.
«Мозг человека — уникальный орган, управляющий деятельностью всего организма. При массе всего около 2% от общего веса тела, то есть примерно 1350 г, он потребляет около 20% всего кислорода и энергии, поступающих в организм человека. С точки зрения метаболизма это самый активный орган в нашем теле», — отметил Гурьянов.
По его словам, для эффективной работы мозга необходимы минералы. Так, магний из орехов, зелени и темного шоколада активирует рецепторы, отвечающие за обучение и память. Цинк, в свою очередь, улучшает передачу нервных импульсов, селен защищает клетки мозга от повреждений, а нехватка железа провоцирует усталость.
Тем временем доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала «Газете.Ru», что о дефиците витамина D в организме свидетельствуют частые переломы, усталость, депрессии, запоры и повышенная потливость.
«Взрослым часто требуется дополнительный прием витамина D, так как его дефицит встречается повсеместно. Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, что важно для здоровья костей, а также поддерживает иммунную, сердечно-сосудистую и нервную системы», — уточнила эксперт.
Волгина добавила, что симптомами недостатка витамина D могут быть боли в костях и мышцах, частые переломы, слабость, хроническая усталость, повышенная утомляемость, сухость кожи, выпадение волос, головные боли, раздражительность, плохое настроение или депрессивное состояние.
Врач подчеркнула, что большинству россиян необходимо дополнительно принимать витамин D в профилактических дозах из-за климата.