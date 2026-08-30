При поисках Ноева ковчега в Турции учёные обнаружили аномалии

30 августа 2026, 00:08

Разыскивающие следы Ноева ковчега в Турции учёные нашли под землёй аномальные пустоты

Фото: iStock/photostockam

Исследователи, ищущие следы Ноева ковчега в Турции, обнаружили под землёй аномальные пустоты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова профессора Республиканского университета Сиваса Дженкера Атилы, который возглавляет международный проект.





Учёные изучают формацию Дурупынар в восточной провинции Агры возле горы Арарат. Речь идёт о горной породе длиной около 157 метров, которая по форме напоминает судно. Специалисты создали трёхмерные модели и определили GPS-координаты объекта, а затем с помощью радара, который используют ВВС США, провели сканирование подземной структуры.





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«Вместе с тем мы взяли образцы почвы, в общей сложности будут изъяты около тысячи образцов, цель - найти органическое вещество», — добавил Атила.