При поисках Ноева ковчега в Турции учёные обнаружили аномалии
Разыскивающие следы Ноева ковчега в Турции учёные нашли под землёй аномальные пустоты
Исследователи, ищущие следы Ноева ковчега в Турции, обнаружили под землёй аномальные пустоты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова профессора Республиканского университета Сиваса Дженкера Атилы, который возглавляет международный проект.
Учёные изучают формацию Дурупынар в восточной провинции Агры возле горы Арарат. Речь идёт о горной породе длиной около 157 метров, которая по форме напоминает судно. Специалисты создали трёхмерные модели и определили GPS-координаты объекта, а затем с помощью радара, который используют ВВС США, провели сканирование подземной структуры.
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Под формацией удалось зафиксировать множество пустот, пересекающихся под прямым углом. Учёные объяснили, что это натолкнуло их на мысль о палубе и помещениях, характерных для корабля.
«Вместе с тем мы взяли образцы почвы, в общей сложности будут изъяты около тысячи образцов, цель - найти органическое вещество», — добавил Атила.Анализ показал, что внутри «судна» содержание углерода на 40 процентов выше, чем снаружи, что может указывать на органические вещества или остатки древесины. Окончательные выводы будут готовы через два-три месяца. Однако исследователи заявили, что уже сейчас вероятность того, что именно здесь находится Ноев ковчег, растёт с каждым днём.