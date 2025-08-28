Стало известно, можно ли заменить отпуск на денежную компенсацию
Эксперт Санина: заменить отпуск на денежную компенсацию можно при увольнении
Каждому официально трудоустроенному россиянину в соответствии с Трудовым кодексом положен оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, который не может быть заменён денежной компенсацией. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Однако, по словам эксперта, сотрудник может рассчитывать на денежную компенсацию вместо отпуска при наличии дополнительных дней отдыха или при увольнении.
«При увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска, накопленные работником. Это касается тех, кто не воспользовался положенным отдыхом в полном объёме или переносил отпуск на следующий год», — отметила Санина в разговоре с RT.
Тем временем первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Общественной Службе Новостей, что те, кто не успел отдохнуть летом, могут сделать это в бархатный сезон.
«Бархатный туристический сезон — это фактически продолжение сезона летнего, поэтому предпочтения у путешественников в этот период не меняются», — пояснил эксперт.
По его словам, отдохнуть в начале осени можно в Краснодарском крае, Крыму, на Азовском побережье, на кавказских курортах и на Байкале. Кроме того, осенью гостей начнут принимать некоторые горнолыжные курорты, например, Шерегеш.
При этом можно отправиться в Турцию, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам или Китай.
Барзыкин добавил, что после 1 сентября существенно подешевеют билеты.