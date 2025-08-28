Стало известно, можно ли заменить отпуск на денежную компенсацию

28 августа 2025, 17:04

Эксперт Санина: заменить отпуск на денежную компенсацию можно при увольнении

Фото: iStock/Pla2na

Каждому официально трудоустроенному россиянину в соответствии с Трудовым кодексом положен оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, который не может быть заменён денежной компенсацией. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.





Однако, по словам эксперта, сотрудник может рассчитывать на денежную компенсацию вместо отпуска при наличии дополнительных дней отдыха или при увольнении.





«При увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска, накопленные работником. Это касается тех, кто не воспользовался положенным отдыхом в полном объёме или переносил отпуск на следующий год», — отметила Санина в разговоре с RT.

