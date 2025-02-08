Стало известно, на что чаще всего тратится материнский капитал

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В 2024 году татарстанские семьи чаще всего тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда РТ в беседе с «Татар-информом». Как отмечается, 16 тысяч семей потратили маткапитал на эти цели в прошлом году.
«С начала реализации программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них в проактивном режиме — 11,7 тыс. В настоящее время более 402 тыс. семей распорядились средствами государственной поддержки. Более 321 тыс. семей направили на улучшение жилищных условий свыше 141 млрд рублей», — приводят в издании сообщение регионального Соцфонда.При этом большая часть семей (13,5 тыс.), тративших маткапитал на покупку жилья в прошлом году, использовали его с привлечением ипотеки. Лишь 2,4 тыс. тратили его на прямое приобретение квартиры.
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Данил Пономарев