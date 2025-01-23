Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Назван размер маткапитала в 2025 году

Назван размер маткапитала в 2025 году

Глава Минтруда Котяков: размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей
Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Размер маткапитала после февральской индексации составит 912 тысяч рублей, заявил в рамках совещания президента России с кабмином глава Минтруда Антон Котяков. Уточняется, что указанная сумма больше на 80 тысяч рублей, нежели в прошлом году.


«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», — уточнил Котяков.

Перед этим стало известно, когда в России ждать новых индексаций пенсионных выплат в 2025 году. Информацию предоставили в комитете Госдумы по труду и соцполитике. Окончательное решение по размерам повышения примут в правительстве. Будут учитываться возможности бюджета и окончательная инфляция.

Читайте также:

Как оформить загранпаспорт в 2025 году взрослому и ребенку: в МФЦ или через госуслуги, инструкция

Как получить маткапитал на второго ребенка в 2025 году и на что его можно тратить

Аналитик высказался об индексации пенсий
#мир
#россия
#маткапитал
#новости
#минтруд
#деньги
Сотрудники омбудсмена Подмосковья провели первый приём жителей в 2025 году
23 января 2025, 17:54

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Личный приём жителей провели в Королёве сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Татьяна Костина, Татьяна Ермакова и Сергей Квасов, это первое мероприятие такого формата в наступившем году, сообщает пресс-служба администрации подмосковного омбудсмена.
Участие в приёме приняла также представительница прокуратуры города Королёв Валерия Прудникова.
«На встречу пришли 20 жителей округа Королёв с разными вопросами, по которым им нужна наша помощь. Всем заявителям были даны разъяснения, а по большинству вопросов приняты письменные обращения», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Отмечается, что вопросы, поднятые в ходе приёма, касались жилищно-коммунального хозяйства, школьного образования, благоустройства и пр.

Обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в Московской области можно разными способами: по телефону 8-498-602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или через форму обратной связи на официальном сайте омбудсмена. Кроме того, на портале госуслуг Подмосковья можно записаться на дистанционную консультацию, которая будет организована в удобном для заявителя МФЦ.

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили о возможности обратиться к омбудсмену через МФЦ

Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла девушке получить положенную квартиру

Омбудсмен Фаевская помогла коломенской семье вернуть нормальные условия жизни
#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#королёв
#приём
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Увлекаться не стоит»: Диетолог рассказала про неожиданные свойства травяного чая
Диетолог Саламатина: травяной чай можно использовать от диареи
23 января 2025, 17:52

Фото: iStock/SunandaMalam

23 января отмечается Всемирный день травяного чая. В этот день вспоминают пользу для здоровья и культурного значения травяных чаев. Их готовят из разных растений, известных своими целебными качествами и успокаивающим эффектом.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елены Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что любой травяной чай, как и растение, имеет свои биологически активные вещества — ингредиенты.

«Чаи оказывают действие на наш организм: оно может быть успокаивающим, тонизирующим или антиоксидантным — противовоспалительным. Некоторые чаи используют от диареи, потому что там есть дубильное вещество», — поделилась эксперт.

Однако, по ее словам, увлекаться травяным чаем не стоит.

«Эффект может быть излишне успокаивающим, нужно смотреть на индивидуальную переносимость. Назначать самому себе травяные настойки, отвары точно не стоит, потому что это уже лечебное, а, значит, прописывается врачом», — заключила специалист.

Читайте также:

«Чрезвычайно опасен»: Диетолог раскрыл правду о «пивном животе»

Стало известно, как Светлане Ходченковой удалось похудеть на 20 кг

Главный диетолог Подмосковья Пичугина описала влияние рациона на здоровье
#эксперт
#растения
#здоровье
#диетолог
#чай
#врач
#питание
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не забудьте добавить барбарис и зиру: рецепт ароматного рассыпчатого плова с говядиной
23 января 2025, 17:30

Фото: iStock/Dmitrij Galacewicz

Плов — прекрасный выбор для семейного ужина. Это блюдо не только насыщенное, но и невероятно вкусное. Его можно готовить как в казане, так и в мультиварке. Особенно важно при создании настоящего традиционного плова соблюдать правильные пропорции специй и приправ.
Чтобы плов получился рассыпчатым, нужен рис определённого сорта и специальная посуда — казан. Аромат плову придают пряности: барбарис, зира и куркума.

Ингредиенты

  • 700 г говядины (мякоть);
  • 500 г длиннозёрного риса;
  • 300 г моркови;
  • 300 г репчатого лука;
  • 1 головка чеснока;
  • 100 г растительного масла;
  • 0,5 ст. л. зиры (семена);
  • 0,5 ст. л. сушёного барбариса;
  • острый молотый красный перец и молотый чёрный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
Девзира — сорт риса, который идеально подходит для приготовления плова. Если не найдёте такой сорт, можно заменить его на басмати, это тоже одна из разновидностей длиннозёрного риса.

Фото: iStock/500


Рецепт

  1. Подготавливаем продукты.
  2. Очищаем и нарезаем лук полукольцами.
  3. В казане разогреваем растительное масло и обжариваем лук, он должен чуть подрумяниться и стать мягким.
  4. Промываем говядину, обсушиваем и нарезаем средними произвольными кусочками.
  5. Кладём мясо в казан и обжариваем с луком 10—15 минут.
  6. Очищаем морковь и нарезаем брусочками. Добавляем в казан и тушим всё вместе 5—7 минут.
  7. Добавляем барбарис, куркуму, зиру, красный и чёрный молотый перец, соль. Всё перемешиваем.
  8. Вливаем горячую воду, она должна почти полностью покрыть мясо. Накрываем казан крышкой и тушим мясо с овощами на среднем огне 35—40 минут.
  9. Рис тщательно промываем в холодной воде. Выкладываем его на мясо с овощами и равномерно распределяем.
  10. Вливаем горячую воду, она должна покрыть рис. Солим. Не перемешиваем. Готовим плов на малом огне, пока вода не впитается в рис (10—15 минут).
  11. С чеснока снимаем верхний слой шелухи. Головку чеснока, не разбирая на зубчики, вставляем в рис по центру. Вокруг делаем несколько отверстий деревянной палочкой.
  12. Накрываем крышкой и готовим плов на минимальном огне ещё 20 минут.

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Рататуй с сыром в духовке: пошаговый рецепт вкусного и ароматного овощного рагу
Рататуй с сыром в духовке: пошаговый рецепт вкусного и ароматного овощного рагу
Перед подачей содержимое казана перемешиваем. Разложите плов по тарелкам. Готово! Приятного аппетита!

Читайте также:

С рисом, картошкой или пастой: идеальный рецепт нежной курицы в сливочном соусе

Фаршированные перцы: как приготовить вкусное и сытное блюдо, которое никого не оставит равнодушным

Не понадобится даже духовка: ленивая пицца на сковороде за 20 минут
#продукты
#кулинария
#рецепты
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Куда сходить на День студента в Подмосковье: топ-7 мест для отдыха
23 января 2025, 17:15

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Ежегодно 25 января отмечается День студента — праздник, который объединяет молодежь и студентов со всей страны. Подмосковье предлагает множество интересных мест и мероприятий, где можно весело отпраздновать этот день. «Радио 1» расскажет, куда стоит сходить на День студента в Подмосковье.

Зарайск


  • Зарайский центральный парк
25 января с 15:00 Зарайский центральный парк приглашает жителей и гостей города Зарайска на тематическое мероприятие «ЗАЧЁТный парк». Там пройдёт молодёжный флешмоб.

Кроме того, запланированы вечер караоке и викторина «Отличник» с опросом. Сказочные персонажи будут ждать посетителей на главной аллее парка, чтобы раздать им сладкие подарки.

Подольск


  • Парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске
25 января в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина пройдёт праздничное мероприятие «ЗАЧЁТный парк».

В программе мероприятия — мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, беспроигрышная лотерея, квиз, выставки и дискотека на льду. Все эти активности будут доступны гостям праздника абсолютно бесплатно.

Истра


  • Парк «Фабричный»
В парке «Фабричный», расположенном в муниципальном округе Истра, 25 января гости смогут насладиться дискотекой на льду, развлекательной программой, кулинарным мастер-классом и беспроигрышной лотереей «Тяните билет».

Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать
Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать

Сергиев Посад


  • Парк «Скитские пруды»
25 января 17:00 в парке «Скитские пруды» также состоятся праздничные мероприятия. Гостей ждут концертная программа студенческих коллективов, флеш-шмоб «Студенчество моего парка, дискотека на катке. Кроме того, посетители парка смогут насладиться горячим чаем из самовара.

Также жителей и гостей городского округа приглашают на главный праздник, посвященный Дню студента. Мероприятие пройдёт 27 января в 18:00.

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Серпухов


  • Парк имени О. Степанова
25 января в парке имени О. Степанова с 13:00 до 16:00 пройдёт мероприятие «Зачётный парк». Гостей ждут семинары по профориентации, спортивные состязания, мастер-классы по керлингу, выступление музыкальных групп и дискотека.

Кроме того, посетители мероприятия смогут увидеть спектакль «Ку-ку, Танюшкин».

Пушкино


  • Городской парк культуры и отдыха «Ивантеевка»
Городской парк культуры и отдыха «Ивантеевка» приглашает всех желающих посетить общеобластное мероприятие «ЗАЧЁТный парк», которое пройдёт 25 января и будет посвящено Дню студента.

Гостей ждут разнообразные развлечения и активности на свежем воздухе, которые подарят незабываемые эмоции и зарядят позитивом.

Программа мероприятия включает чайную станцию, конкурс «Битва старост», выставку необычных видов шпаргалок под названием «Шпаргалка», беспроигрышную лотерею «Тяни билет!» и песни под гитару у костра.

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.

Мытищи


  • Парк Мира
В парке Мира в Мытищах 25 января состоится областное мероприятие «ЗАЧЁТный парк», приуроченное к Дню студента. Для посетителей подготовлена интересная программа развлечений.

Гостей приглашают принять участие в весёлой эстафете «Студенческая пора — веселье». На чайной станции студенты смогут попробовать чай и бутерброды с докторской колбасой. Проверить свою удачу можно будет в беспроигрышной лотерее «Тяни билет», а завершится праздник зажигательной дискотекой на льду.

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.

Подчёркивается, что развитие условий для успешной самореализации молодых людей является одной из ключевых задач национального проекта «Молодёжь и дети». Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Читайте также:

Более 211 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в крещенских купаниях

В Люберцах проведут фестиваль вязания

Более 7 тыс. человек собрал в подмосковных парках праздник «Ледяное искусство»
#фестиваль
#праздник
#молодёжь
#студенты
#флешмоб
#программа
#развлечения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В шести округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
23 января 2025, 17:03

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Повреждённые барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на дорогах в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению ограждений провели на Северной шоссе в Раменском, на Московской улице в Можайске, на улице Заборье в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово, а также в деревне Коргашино округа Мытищи, деревне Малая Володарка Ленинского округа и в селе Внуково Дмитровского округа», — говорится в сообщении.
Дорожные ограждения используются для снижения риска ДТП. Перильные устанавливают там, где есть риск выхода пешеходов на проезжую часть в непредназначенном для перехода месте, барьерные ограждения предохраняют от съездов с дороги, а тросовые разделяют транспортные потоки и не дают выехать на встречную полосу.

Читайте также:

На строящемся путепроводе на трассе А-105 в Ленинском округе установили пролёт

На трёх дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Переход через Егорьевское шоссе в посёлке Красково достроят в IV квартале
#минтранс мо
#мосавтодор
#ремонт
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Чрезвычайно опасен»: Диетолог раскрыл правду о «пивном животе»
Диетолог Бобровский: «пивной живот» влияет на многие процессы в организме
23 января 2025, 16:46

Фото: istockphoto/VladOrlov

Пивной живот — какой он? И чем отличается от обычного? Так часто мы слышим это словосочетание, обозначающее пристрастие к определенному алкогольному напитку. Но является ли этот термин реальным?
Кандидат медицинских наук, врач, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что «пивной живот» подразумевает большое отложение висцерального жира, который находится внутри брюшной полости.

«Этот жир чрезвычайно опасен, потому что внутри брюшной полости он отрицательно влияет на многие внутренние органы и на многие процессы. Есть даже в медицине такое заболевание, которое называется «метаболический синдром» — это целый спектр разных болезней, которые связаны с жиром в области брюшной полости», — объяснил эксперт.

По его словам, пиво влияет на появление живота только в своей калорийности, хотя не считается самым калорийным алкогольным напитком.

«Калорийность у пива 40−50 килокалорий на 100 граммов, это не самый калорийный напиток в рационе человека. Но пиво очень часто употребляется с высококалорийными закусками: чипсы, соусы, орешки. Соль, содержащаяся в этих закусках, плохо влияет на здоровье тоже. То есть причина появления «пивного живота» заключается в избыточном потреблении калорий», — поделился диетолог.

Читайте также:

Нарколог раскрыл состав настоящей беспохмельной водки

Нарколог Сараев развеял популярный миф о борьбе с похмельем

Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья
#эксперт
#здоровье
#врач
#диетолог
#нарколог
#пиво
#соль
#алкоголизм
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Справится даже ребёнок: простой рецепт маффинов на молоке с клюквой в духовке
23 января 2025, 16:46

Фото: iStock/bhofack2

Воздушные маффины на молоке с клюквой очень легко приготовить. Подробнее — в материале «Радио 1».


Ингредиенты

  • 180 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • растительное масло — 1/3 стакана для теста, и также понадобится небольшое количество для смазывания формочек;
  • 320 г муки высшего сорта;
  • 100 г сахара;
  • 3 ч. л. без горки разрыхлителя;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • ваниль — по вкусу;
  • 1 ст. л. тёртой цедры лимона;
  • 1/2 стакана вяленой клюквы или изюма.

Фото: iStock/wallaby68

Рецепт

  1. В ёмкость добавляем молоко, яйцо, растительное масло, муку, сахар, разрыхлитель, соль, ваниль и вяленую клюкву. Всё хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
  2. Выкладываем тесто в смазанные растительным маслом в формочки для маффинов.
  3. Выпекаем в предварительно разогретой духовке (в верхней части) до 200 градусов 15 минут.
При готовке корочка на маффинах трескается. Если вам нужна гладкая поверхность, например, чтобы украсить кексы кремом, выпекайте при 140—160 градусах. Время готовки при этом увеличится.

Маффины можно подать к чаю или кофе. Приятного аппетита!

Читайте также:

Традиционный завтрак с экзотическими нотками: рецепт рисовой каши с кокосом и манго

Бабушкина классика за 5 шагов: идеальные блинчики на молоке

Любимый завтрак на скорую руку без вреда для фигуры: банановые вафли без сахара за 5 минут
#кофе
#чай
#рецепты
#кулинария
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, как не поссориться с соседями во время капремонта
Жителям Подмосковья рассказали, как не ссориться с соседями во время капремонта
23 января 2025, 16:20

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капремонт многоквартирного дома - испытание жильцов на терпение и взаимоуважение. Однако оно может пройти легко, если грамотно выстроить коммуникацию, заявили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Московской области. Там дали рекомендации, которые помогут избежать конфликтов между участниками процесса.
Общение с соседями и рабочими лучше начинать в вежливом тоне. Позитивный настрой поможет установить контакт и снизить напряжение.
«Не допускайте конфликтов. Временные неудобства при ремонте неизбежны, и агрессия только усугубит ситуацию. Попробуйте спокойно и конструктивно обсудить свои переживания. Помните, что все жильцы имеют право на своё мнение, даже если оно отличается от вашего. Уважение личного пространства — залог мирного сосуществования», – отметили в фонде.
Помимо этого, необходимо искать компромиссы. Если шумные работы мешают, лучше договориться с подрядчиками или соседями о более удобном времени их проведения.
«Проявляйте терпение. Помните, что ремонт – временное явление, а результаты останутся надолго. Если проблема выходит за рамки обычных неудобств, свяжитесь с руководителем проекта Центра управления проектами Фонда капитального ремонта. Его контакты указаны на информационной табличке, размещённой в доме», – добавили в пресс-службе.
Там заверили, что следование этим рекомендациям позволит жильцам с лёгкостью преодолеть все этапы капитального ремонта и сохранить добрососедские отношения.

Подробную информацию о ходе капитального ремонта в доме можно найти на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Читайте также:

Управляющие компании предупредили об ужесточении лицензионных требований

Жителям Подмосковья назвали топ-5 способов избежать продувания окон

В Подмосковье с начала года устранили более тысячи нарушений в содержании дворов
#дома
#мкд
#ремонт
#капремонт
#капитальный ремонт
#соседи
#рабочие
#подмосковье
#московская область
#минжкх мо
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура выиграла суд у экс-владельцев «Макфы»
Суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры
23 января 2025, 16:17

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Почти 20 миллиардов рублей взыскал суд с бывших владельцев акционерного общества «Макфа» по иску Генпрокуратуры. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на адвоката ответчиков Вячеслава Плахотнюка.
«Суд полностью удовлетворил иск», — прокомментировал защитник.
По словам адвоката Игоря Трунова, который также защищает интересы ответчиков, решено «взыскать солидарно с 14 ответчиков 19,74 млрд рублей и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ». Кроме того, известно, что со всех солидарно взыщут госпошлину в 900 тысяч рублей.

Заседание было закрытым.

Генпрокуратура обратилась в суд в ноябре прошлого года, подав иск к бывшему главе челябинского региона Михаилу Юревичу, который был основным собственником «Макфы». Обвинение настаивало на взыскании дивидендов в доход страны.

Читайте также:

Стало известно, почему мошенники все чаще обманывают детей

Мощный пожар охватил крупный складской комплекс в Подмосковье

«Мамочка, не надо»: на Урале мать-одиночка после слов «это не больно» попыталась убить собственных детей
#мир
#россия
#суд
#генпрокуратура
#новости
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате