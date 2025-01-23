Назван размер маткапитала в 2025 году

Плов — прекрасный выбор для семейного ужина. Это блюдо не только насыщенное, но и невероятно вкусное. Его можно готовить как в казане, так и в мультиварке. Особенно важно при создании настоящего традиционного плова соблюдать правильные пропорции специй и приправ.