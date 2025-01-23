Назван размер маткапитала в 2025 году

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Размер маткапитала после февральской индексации составит 912 тысяч рублей, заявил в рамках совещания президента России с кабмином глава Минтруда Антон Котяков. Уточняется, что указанная сумма больше на 80 тысяч рублей, нежели в прошлом году.
«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», — уточнил Котяков.
Перед этим стало известно, когда в России ждать новых индексаций пенсионных выплат в 2025 году. Информацию предоставили в комитете Госдумы по труду и соцполитике. Окончательное решение по размерам повышения примут в правительстве. Будут учитываться возможности бюджета и окончательная инфляция.
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Никита Кротов