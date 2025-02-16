Стало известно, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков

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Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, сообщил на своей странице в соцсети X, на что Вашингтон планировал потратить миллионы долларов налогоплательщиков.
Уточняется, что 10 млн долларов планировалось отправить на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», 14 млн долларов на «улучшение государственных закупок» в Сербии, 22 млн долларов на «инклюзивный и представительный политический процесс» в Молдавии. Согласно информации ведомства, 21 млн долларов могли перечислить на выборы в Индии, а 40 млн долларов — на центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Примечательно, что соответствующие инициативы были отменены департаментом.
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Екатерина Коршунова