В Полтавской области Украины произошло 2-е за месяц землетрясение магнитудой 3,1

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Второе за февраль землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области Украины. Об этом в соцсетях сообщили специалисты главного центра специального контроля республики.
«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым», — говорится в сообщении.Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям информировала о землетрясении магнитудой 3,67 под Полтавой 1 февраля.
Ранее сообщалось, что в Кош-Агачском районе Алтайского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. В регионе объявлен режим повышенной готовности.
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Никита Кротов