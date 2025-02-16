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В Полтавской области Украины произошло 2-е за месяц землетрясение магнитудой 3,1

Фото: istockphoto/allanswart

Фото: istockphoto/allanswart

Второе за февраль землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области Украины. Об этом в соцсетях сообщили специалисты главного центра специального контроля республики.
«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым», — говорится в сообщении.
Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям информировала о землетрясении магнитудой 3,67 под Полтавой 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в Кош-Агачском районе Алтайского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

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Никола Студеный 17 февраля: что нужно делать, чтобы привлечь удачу и достаток в дом, народные приметы
16 февраля 2025, 09:45

Фото: iStock/alex_ugalek

В 2025 году 17 февраля отмечается народный праздник Никола Студеный. В этот день православные христиане чтут память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского (также известного как Николай Студит).
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


В лето Господне 793-е от Рождества Христова в селении на острове Крит родился праведный Николай, наречённый в крещении именем, которое станет известно всей Церкви. В десятилетнем возрасте родители его, уразумев призвание Божие, отправили отрока на воспитание в Студийскую обитель Константинопольскую. По окончании монастырского училища, в возрасте шестнадцати лет, Николай принял монашеский постриг, посвятив себя служению Господу.

В годы правления императора Льва V Армянина, гонителя святых икон, преподобный Николай вместе с преподобным Феодором был арестован, подвергнут жестоким истязаниям и заключён в темницу. Лишь спустя шесть лет после мученической кончины императора они были освобождены из заточения. Однако испытания не прекратились, ибо с переменой власти продолжались гонения на верных защитников иконопочитания.

Несмотря на тяготы и страдания, святой Николай не ослабевал в своём служении, проповедуя слово Божие и исцеляя недуги страждущих. За это Господь даровал ему дар исцеления, и многие получали исцеление от молитв его. В Древней Руси, по воле Господа, святой Николай стал известен как Студеный, потому что в этот день обычно случались сильные морозы.

Приметы на 17 февраля


Фото: iStock/alex_ugalek

  • Коли туман стелется по земле, жди оттепели, а то и снежку.
  • Побеги ледяных узоров вниз опускаются — к теплу и солнышку.
  • Мыши по снегу бегают — тепло на носу.
  • Волки воют у селений — морозы крепчают.
  • Иней на Николу — к урожаю богатому.
  • Лес почернел — оттепель на пороге.
  • Ветки ели к земле гнутся — снег на подходе, вверх глядят — погода ясная будет.
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Что нельзя делать в день Николы Студеного


Фото: iStock/Alexmumu

В Николин день, согласно старинным поверьям, не рекомендуется устраивать шумные веселья. Считалось, что это может привлечь злых духов.

Также не следует отправляться в дальние поездки, так как они могут оказаться неудачными и не принесут ничего хорошего.

Стричь волосы и ногти 17 февраля тоже не рекомендуется, чтобы не обрезать своё счастье.

Посещение бани в этот день может быть опасным из-за риска получить ожог.

Зависть, жалобы и ругань могут привлечь неудачи и беды.

Ходить в лес также не рекомендуется, так как предки верили, что это время звериных свадеб, и это может быть опасно.

Одеваться в красное тоже не стоит, чтобы не привлечь злых духов.

Что можно делать 17 февраля


Фото: iStock/sufiyan huseen

  1. В этот день людям рекомендуется посетить храмы и помолиться святому Николаю, так как считается, что такая молитва помогает защитить дом и семью от бед, а также дарует здоровье и благополучие.
  2. Также 17 февраля стоит заняться бытовыми делами. Это принесёт удачу и радость в семью. Например, полезно починить домашнюю утварь, чтобы в доме царили порядок и достаток.
  3. Не забудьте уделить внимание домашним животным и птицам. Хороший уход и кормление помогут защитить их от болезней и несчастий.
  4. Рекомендуется также делать обереги. Их можно развешивать во дворах, курятниках и в доме для защиты от нападений волков. Амулеты могут быть созданы из разнообразных материалов, таких как веточки, растения или чеснок, и предназначены для защиты.
  5. Кроме того, этот день считается благоприятным для гаданий на любовь и богатство. Гадания можно проводить различными способами, включая использование свечей, зеркал и карт. Считается, что они помогут узнать своё будущее и принять важные решения.

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Что делать при потере паспорта? ​Юрист раскрыл гражданам РФ алгоритм действий
Юрист Соловьев: при потере паспорта нужно немедленно обратиться в полицию
16 февраля 2025, 06:58

Фото: iStock/yuliasverdlova

Если гражданин России потерял паспорт, ему необходимо обратиться в полицию, сообщил заслуженный юрист Иван Соловьев в беседе с 360.ru.
Он предупредил, что утраченный документ могут использовать в криминальных целях, поэтому важно сразу подать заявление, чтобы информация о пропаже была внесена в базу данных правоохранительных органов.

Соловьев отметил, что подлинные бланки паспортов представляют особую ценность в преступном мире, что делает своевременное обращение в полицию необходимым шагом.

Если паспорт утерян по вине владельца, придется заплатить штраф от 100 до 300 рублей. Для восстановления документа необходимо записаться на прием в МВД России, подготовить фотографии и комплект обязательных документов, а также оплатить госпошлину в размере 1500 рублей.

Изготовление нового паспорта занимает 5 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что стал известен максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году.

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Стал известен максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
Социолог Лопатина: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 миллиона рублей
16 февраля 2025, 06:46

Фото: iStock/blinow61

Максимальный лимит дохода для расчета пособий по временной нетрудоспособности увеличен. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина РИА Новости.
Лопатина уточнила, что в 2025 году этот показатель составит 2,225 миллиона рублей. Размер выплат зависит от дохода за два предыдущих года и трудового стажа.

Если человек берет больничный в 2025 году, учитываются его заработки за 2023 и 2024 годы. В случае превышения установленного лимита расчет будет производиться по нему.

«Если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, в расчет пойдет он… В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 – 2,225 миллиона рублей», — пояснила Лопатина.
Таким образом, например, максимальный размер пособия по больничному в 2025 году составляет 5 тысяч 700 рублей в день.

Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.

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Россиянам объяснили рост тарифов на капремонт квартир с января 2025 года
Доцент Мусиенко: тарифы на капремонт жилья выросли с 1 января из-за удорожания услуг
16 февраля 2025, 06:13

Фото: iStock/Dominik Spalek

С 1 января во многих регионах России повысились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. О причинах изменений агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.
Она отметила, что регионы самостоятельно устанавливают тарифы, опираясь на программы капитального ремонта и методические рекомендации Минстроя. В расчетах учитываются укрупненные стоимости работ и услуг, а при их отсутствии – сметная документация за последние 1-3 года.

«Тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — объяснила Мусиенко.
В некоторых регионах введены дифференцированные тарифы: например, жильцы домов с лифтами платят больше. Все зависит от типа жилья, его технического оснащения и возраста.

Однако решение по введению дифференцированных тарифов принимается на региональном уровне и не является обязательным повсеместно.

Ранее сообщалось, что в России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение.

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#ремонт
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#тарифы
#рекомендации
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Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp* из-за новой «бреши» в безопасности
Эксперт по кибербезопасности Раевский посоветовал временно удалить WhatsApp*
16 февраля 2025, 05:32

Фото: iStock/:tadamichi

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рекомендовал пользователям временно удалить WhatsApp из-за обнаруженной критической уязвимости. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на его комментарий.
Брешь в системе безопасности мессенджера позволяет вредоносным программам проникать на устройства, однако, по словам Раевского, такие атаки носят выборочный характер и обычно нацелены на лиц с ценной информацией.

«Можно удалить просто WhatsApp* со своего устройства и некоторое время им не пользоваться. Но опять-таки я еще раз повторюсь, что вот эти вот уязвимости нулевого дня...», — предостерег он.
Раевский уточнил, что «уязвимости нулевого дня», используемые для взлома, стоят миллионы долларов, поэтому массовое мошенничество с их помощью маловероятно. Он также отметил, что подобные риски существуют во всех популярных приложениях, и их устранение зависит от своевременных обновлений разработчиков.

Ранее стало известно, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах приложения, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
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