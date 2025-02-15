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Рейд против наркотиков провел полицейский в костюме капибары в Перу

Фото: istockphoto/tane-mahuta

Фото: istockphoto/tane-mahuta

Антинаркотический рейд в костюме капибары провел полицейский в Перу. Об этом пишет ТАСС.
По информации журналистов, силовик задерживал наркодилера в районе Лурин. Злоумышленника взяли с поличным, когда тот открыл дверь. Полицейские обнаружили у наркоторговца 1.7 тысячи доз марихуаны и кокаина.

Ранее сообщалось, что в Москве открыто уголовное дело против мужчины, подозреваемого в добавлении ртути в пищу знакомому. Предварительно, причиной инцидента стала ревность.

Кроме того, в Орловской области влюбленная пара забила друг друга до смерти одним молотком. Романтика сменилась ссорой молодых людей, в результате которой произошла трагедия. Подробности в материале «Радио 1».

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Юрист рассказал о новом виде мошенничества
Юрист Виноградов: аферисты могут использовать СНИЛС россиян для своих целей
15 февраля 2025, 11:28

Фото: istockphoto/Diy13

СНИЛС россиян могут использовать мошенники, чтобы оформлять на своих жертв банковские кредиты. Об этом «Ленте.ру» рассказал декан правового факультета Высшей школы экономики Вадим Виноградов.
Эксперт подчеркнул, что аферисты способны своровать профиль на Госуслугах, меняя в нем данные, чтобы получать налоговые вычеты и социальные выплаты.

Помимо всего прочего, злоумышленники могут зарегистрировать аккаунт и электронный кошелек в финансовых учреждениях.

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — пояснил Вадим Виноградов.

Накануне стало известно, что мошенники используют многоуровневую схему с «сотрудниками госструктур».

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День Симеона и Анны 16 февраля: почему в этот день нельзя делать перестановку и брать деньги в долг, народные приметы
15 февраля 2025, 10:41

Фото:iStock/vik898

16 февраля в народном календаре отмечается день Починки, связанный с подготовкой к весне после завершения зимних работ. Православные верующие в этот день вспоминают праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу, первых признавших Христа как Спасителя.
Об особенностях и традициях, связанных с этим днем, читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото:iStock/serfeo

Симеон Богоприимец был не только праведным человеком, но и учёным, который занимался переводом Священного Писания. По преданию, египетский царь Птолемей II в III веке до нашей эры поручил ему перевести тексты с еврейского на греческий язык. Во время работы над книгой пророка Исайи Симеон наткнулся на строку: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Убедившись в значимости этих слов, он задумался о возможной ошибке в тексте и намеревался заменить «Деву» на «Жену». Однако ему явился ангел, который остановил его и предсказал, что Симеон не умрёт, пока не увидит Спасителя.

События праздника происходят на сороковой день после Рождества Христова. В этот день Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в храм для исполнения закона Моисеева. В храме находился Симеон, который, почувствовав присутствие Мессии, взял Его на руки и произнёс слова благословения. Его слова стали символом радости и надежды для всего человечества.

Тогда же в храме также находилась Анна Пророчица — вдова, которая прожила 84 года в молитвах и постах. Она была известна своей благочестивой жизнью и ожиданием прихода Мессии. Когда Анна увидела Симеона с младенцем Иисусом, она подошла к ним и провозгласила о появлении Спасителя. Её свидетельство подтвердило пророчество и стало важным моментом в истории христианства.

Праздник Симеона и Анны олицетворяет собой встречу двух заветов — Ветхого и Нового. Он служит напоминанием о том, как важно сохранять надежду и веру в то, что Божьи обещания будут исполнены. Этот день также служит напоминанием о том, что каждый человек может стать свидетелем Божьей благодати, если будет жить в праведности и вере.

Приметы на 16 февраля


Фото:iStock/NataliaSokko

  • Воробьи громко чирикают — к скорой весне.
  • Лес шумит — оттепель на пороге.
  • Снегопад валит — жди дождливого лета.
  • Кошки спят дольше обычного — к жаркому лету. Скребут пол — метель на носу.
  • Ветер свищет — оттепель не за горами. Иней на деревьях — холода вернутся.

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Что можно делать день в Починки


Фото:iStock/rustamank

Праздник Починок, отмечаемый в период между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, символизирует переход от зимы к весне. Это время, когда природа начинает пробуждаться, и люди готовятся к новому сельскохозяйственному сезону. Само название праздника происходит от слова «починка», что отражает его основную традицию — подготовку лошадиной сбруи к работе на полях.

  • В день Починки можно посетить церковь и помолиться святым Симеону и Анне о здоровье детей, чтобы получить благословение и защиту для своих близких.
  • Уборка, особенно на чердаках и в погребах, поможет навести порядок в доме и освободить пространство, что способствует улучшению энергетики.
  • Попробуйте починить вещи или отнесите их в мастерскую, чтобы вернуть им прежнюю ценность и избежать лишних затрат на новые покупки.
  • Покупка новых предметов интерьера привлечет удачу и обновит атмосферу в доме.
  • Также этот день будет удачным для нового хобби, которое может стать источником дохода.


Что нельзя делать в этот день


Фото:iStock/EduardSV

Не стоит долго спать, лениться и откладывать дела на потом. Безделье считается плохой приметой, так как оно может привести к неудачам в хозяйстве и ухудшению общего благосостояния.

Избегайте надевать одежду черного цвета. Считается, что такая одежда может навлечь на семью беду и горе.

Не одалживайте деньги и не подбирайте потерянные кем-то монеты. Это может привести к финансовым проблемам и неприятностям, которые затруднят ваше материальное положение.

Старайтесь избегать ссор, особенно между влюблёнными. Ссоры могут вызвать затяжные конфликты и негативно повлиять на отношения, создавая напряжённую атмосферу на следующий год.

Не делайте перестановку в доме. Изменение обстановки может привести к суматохе и беспорядку в жизни домочадцев, а также потревожить домового, который может начать пакостить жильцам.


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МВД РФ напомнило собственникам жилья о штрафе за отказ делать прописку мигрантам
МВД: штрафы до 4 тыс рублей грозят за отказ регистрировать мигрантов в жилье
15 февраля 2025, 09:49

Фото: iStock/I am the author of images and videos

Штрафы до 4 тысяч рублей грозят собственникам жилья за отказ регистрировать мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на релиз главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.
По данным ведомства, постановка иностранца на учет является обязанностью собственника.

«Если собственник сдает в аренду жилье, но при этом отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением», — пояснили в МВД.

Для регистрации иностранцев существует два способа: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Следует отметить, что указанные варианты не позволяют собственнику регистрировать в месте своего проживания родственников или иным образом распоряжаться жилым помещением.

В правоохранительных органах добавили, что собственники жилья в любой момент могут сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снять иностранца с учета.

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В Москве изменили тарифы на проезд по МСД в час пик

Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»

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#жильё
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#рф
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В Москве изменили тарифы на проезд по МСД в час пик
Правила проезда по МСД в самые загруженные часы изменились с 15 февраля
15 февраля 2025, 05:13

Фото: iStock/Anton Skripachev

В будние дни в утренние и вечерние часы с 15 февраля будут изменены правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.
В зависимости от протяженности маршрута тарифы теперь варьируются от 5 до 45 рублей в часы наибольшей загруженности. При этом, если трафик достигнет уровня в 6–7 баллов по данным «Яндекс. Пробок», стоимость может быть пересмотрена.

В департаменте отметили, что в течение 16 часов из 24, когда загруженность не превышает критического уровня, правила остаются прежними.

Изменения не коснутся выходных и праздничных дней.

Ранее сообщалось, что во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги».

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Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Минздрав хочет изменить правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
15 февраля 2025, 01:22

Фото: iStock/gpointstudio

Минздрав России планирует сделать онлайн-прикрепление к поликлиникам через портал «Госуслуги» доступным во всех регионах страны. Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщается в документе.
Сейчас эта опция действует не везде. Если документ будет утвержден, то он вступит в силу 1 сентября 2025 года — и тогда жители любого субъекта РФ смогут выбирать медучреждение дистанционно, без личного визита.

Ранее сообщалось, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

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