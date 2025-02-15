Рейд против наркотиков провел полицейский в костюме капибары в Перу

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Антинаркотический рейд в костюме капибары провел полицейский в Перу. Об этом пишет ТАСС.
По информации журналистов, силовик задерживал наркодилера в районе Лурин. Злоумышленника взяли с поличным, когда тот открыл дверь. Полицейские обнаружили у наркоторговца 1.7 тысячи доз марихуаны и кокаина.
Ранее сообщалось, что в Москве открыто уголовное дело против мужчины, подозреваемого в добавлении ртути в пищу знакомому. Предварительно, причиной инцидента стала ревность.
Кроме того, в Орловской области влюбленная пара забила друг друга до смерти одним молотком. Романтика сменилась ссорой молодых людей, в результате которой произошла трагедия. Подробности в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в Москве открыто уголовное дело против мужчины, подозреваемого в добавлении ртути в пищу знакомому. Предварительно, причиной инцидента стала ревность.
Кроме того, в Орловской области влюбленная пара забила друг друга до смерти одним молотком. Романтика сменилась ссорой молодых людей, в результате которой произошла трагедия. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов