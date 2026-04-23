В 2026 году в Казани планируют достроить уникальный бассейн для незрячих людей

23 апреля 2026, 17:24

В 2026 году в Казани завершат строительство уникального бассейна для незрячих. Объект войдёт в состав действующего комплекса «Ярдэм». Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на форуме «Добрая Казань. Инклюзия как норма».





Как сообщает издание «Татар-информ», мэр вспомнил, как в жаркий день приехал в «Ярдэм» и пообщался с имам-хатыбом мечети Илдаром Баязитовым. Тот рассказал: многие реабилитанты никогда не видели ни озера, ни реки, ни моря.

«Они живут без возможности плавать. И для них журчание ручейка в такую жару — это прямо райская благодать», — сказал он [Баязитов] мне. И вот в этот момент было принято решение о строительстве бассейна», — рассказал Ильсур Раисович.