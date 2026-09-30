Стало известно, почему чистить зубы сразу после завтрака — плохая идея
Многие люди не считают неправильным почистить зубы сразу после утреннего приёма пищи. Некоторые даже убеждены, что это полезно для здоровья зубов и дёсен. Продуктовый менеджер зубных щёток TROUVER Ли Шэньхан в интервью Life.ru рассказал, почему такая привычка может навредить эмали.
По его словам, после завтрака, особенно если в рационе были молочные продукты или фрукты, в полости рта возникает кислая среда. Она делает верхний слой эмали временно мягким и уязвимым, что увеличивает риск её повреждения при чистке зубов.
Кроме того, могут образоваться микротрещины, в которых быстрее накапливается налёт, что способствует развитию кариеса, отметил специалист. Со временем зубы становятся более чувствительными к холодному и горячему. Если игнорировать этот симптом, то вскоре может возникнуть эрозия эмали, добавил он.
Для снижения риска повреждения эмали Шэньхан рекомендует придерживаться нескольких правил. Лучше чистить зубы до приёма пищи. Если же чистка необходима после еды, следует подождать не менее 30 минут, а в случае употребления кислых продуктов — до одного часа.
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