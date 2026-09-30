Стало известно, почему чистить зубы сразу после завтрака — плохая идея

30 сентября 2026, 08:27

Менеджер Шэньхан: Чистка зубов после завтрака может привести к стиранию эмали

Фото: iStock/seb_ra

Многие люди не считают неправильным почистить зубы сразу после утреннего приёма пищи. Некоторые даже убеждены, что это полезно для здоровья зубов и дёсен. Продуктовый менеджер зубных щёток TROUVER Ли Шэньхан в интервью Life.ru рассказал, почему такая привычка может навредить эмали.