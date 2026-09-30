Арина Шиповница 1 октября: почему в этот день боялись перемен и на что указывали улетающие на юг журавли, народные приметы и запреты
1 октября на Руси связывали с необычными поверьями, строгими запретами и наблюдениями за природой: в этот день собирали шиповник, провожали журавлей и готовились к зиме. Считалось, что некоторые привычные поступки способны навлечь беду, лишить удачи и даже укоротить жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».
1 октября в православии
В православной традиции 1 октября вспоминают мученицу Ариадну Промисскую, а также мучениц Софию и Ирину Египетских. В одном из народных описаний даты упоминаются также мученицы Ирина и София, а в другом — преподобная Евфросиния Суздальская, которую считали заступницей от злых духов и недобрых мыслей.
Народный календарь наделил этот день сразу несколькими названиями: Арина Шиповница, Арина Осенняя, Аринин день и Журавлиный лет, или Журавлиный отлет. В 2026 году дата приходится на четверг.
Ариадна Промисская, согласно церковному преданию, жила во II веке во Фригии, на территории Малой Азии. Она была христианкой и служила у Тертилла, одного из городских старейшин Промиссии.
В то время Римской империей правил император Адриан. Всеобщих гонений на христиан он не объявлял, однако отказ от языческих обрядов и жертвоприношений в случае суда мог привести к суровому наказанию.
Когда Тертилл устроил праздник по случаю рождения сына с жертвоприношениями, Ариадна отказалась участвовать в языческом обряде. Разгневанный хозяин подверг девушку жестоким пыткам, заключил в темницу и долго морил голодом, однако от веры она не отреклась.
После освобождения Ариадна покинула город, но Тертилл отправился за ней в погоню. Увидев преследователей, девушка стала молиться о спасении. По церковному преданию, в скале перед ней появилась расщелина, в которой она смогла укрыться.
В этот же день православная церковь вспоминает Софию и Ирину Египетских, живших в III веке. При императоре Аврелиане христиане подвергались преследованиям. Согласно преданию, София и Ирина открыто исповедовали Христа, после чего были арестованы, подвергнуты истязаниям по приказу правителя Египта Клавдия и обезглавлены. Позднее, уже при Константине Великом, их мощи перенесли в Константинополь.
Почему день называют Ариной Шиповницей и Журавлиным летом
Название «Арина Шиповница» появилось благодаря времени созревания плодов шиповника. К началу октября ягоды полностью поспевали, и крестьяне отправлялись на лесные опушки за урожаем.
Шиповник перебирали и сушили, использовали для настоев, добавляли в напитки и домашние заготовки. Предки считали растение полезным перед долгой зимой и верили, что собранные 1 октября ягоды обладают особой целебной и защитной силой.
Шиповнику приписывали способность оберегать от порчи и сглаза. Его раскладывали над входной дверью, зашивали в одеяла, прятали в сундуки, делали из него обереги и носили ягоды в карманах как талисман.
С растением связывали и гадание. Девушки брали три ягоды, загадывали желание и прятали их под подушку. Утром смотрели на состояние шиповника: если ягода сморщилась, исполнение желания ожидали не сразу, а если осталась крепкой — задуманное, по поверью, должно было сбыться быстро.
Климатолог предупредил о возможном позднем начале зимы в Москве
Еще одно название даты — Журавлиный лет. В начале октября люди наблюдали за перелетными птицами и по срокам их отлета пытались определить приближение холодов.
Когда в небе появлялся уходящий на юг журавлиный клин, ему вслед кричали: «Колесом дорога!», желая птицам благополучно добраться до теплых краев и вернуться весной. В народных представлениях святая Арина провожала журавлей, помогала им в пути и охраняла птиц до весны.
Чем занимались предки 1 октября
1 октября мужчины проверяли постройки, занимались мелким ремонтом, приводили в порядок дом и кладовые. Женщины продолжали делать зимние заготовки: шинковали и квасили капусту, перебирали грибы и занимались другими домашними делами.
Такая работа часто проходила сообща. Девушки и женщины собирались в одной избе, трудились, разговаривали и пели. На Руси в это время продолжались капустные вечерки: чтобы работа спорилась, участницы рассказывали выдуманные истории и пели частушки.
День подходил и для встреч с родными и друзьями. На стол ставили пироги с дарами осеннего урожая. Считалось, что совместная трапеза способна привлечь в дом достаток, счастье и уют.
Запреты на день Арины Шиповницы
С Ариной Шиповницей связывали множество суеверий. Одним из главных запретов было хвастовство: нельзя было выставлять напоказ достаток, урожай или собственные успехи. Предки опасались, что бахвальство приведет к потерям и безденежью.
1 октября старались не спорить со старшими, не повышать на них голос и не грубить. Считалось, что непочтительность может обернуться семейными раздорами, одиночеством и болезнями.
Не рекомендовалось сквернословить, особенно в лесу и возле водоемов. Согласно поверьям, грубые слова могли привлечь нечистую силу, которая затем могла последовать за человеком домой.
Также избегали сплетен и раскрытия чужих тайн. Считалось, что сказанное обернется против самого человека и испортит отношения с близкими. Не советовали рассказывать и собственные секреты, поскольку это могло привести к будущим неприятностям.
В этот день старались не приглашать в дом незнакомых людей. Верили, что посторонний человек способен принести с собой ссоры и нарушить домашний покой. Гостей выбирали осторожно, отдавая предпочтение родным и проверенным друзьям.
Не разрешалось оставлять маленьких детей без присмотра. По поверью, возле деревень могла ходить нечистая сила, способная напугать ребенка или навлечь на него болезнь.
Отдельный запрет касался волос и ногтей. В первый день октября их старались не стричь, поскольку существовало поверье, что вместе с волосами человек может укоротить собственную жизнь, потерять силы и удачу.
Девушкам также не советовали подолгу смотреться в зеркало. Согласно старинным представлениям, так можно было лишиться молодости и красоты, поскольку нечистая сила могла обратить на себя внимание.
Не рекомендовалось начинать серьезные перемены — например, переезд или смену работы. Считалось, что даже добрые начинания способны обернуться потерями.
Стало известно, когда закончится грибной сезон в Московском регионе
После наступления темноты старались завершить домашние дела. Работа после захода солнца, по поверьям, могла привлечь болезни и неудачи. Не советовали также давать в долг деньги и продукты, чтобы не навлечь финансовые трудности.
Что подсказывала природа
На Арину Шиповницу особенно внимательно наблюдали за погодой, птицами, деревьями и животными. По этим признакам пытались понять, какой окажется предстоящая зима и когда придут первые морозы.
Считалось, что солнечная погода 1 октября обещает теплую осень и мягкую зиму, а пасмурный день предвещает настоящую зиму уже к концу месяца. Ливень воспринимали как предупреждение о снежном ноябре, а туман — как признак погожего октября.
Если журавли улетали на юг, ожидали первых сильных морозов к Покрову, 14 октября. Если журавлей в небе еще не было, серьезные холода, согласно примете, должны были прийти нескоро.
Береза, не сбросившая листья, предвещала поздний снег и устойчивые морозы. Высокие сорняки и бурьян связывали со снежной зимой, а восточный ветер — с несколькими сухими днями.
Если в доме начинала потрескивать деревянная мебель или утварь, ждали дождя. Паутина в большом количестве предвещала сухую и морозную зиму, гром — бесснежную, а активные теплолюбивые жуки — мягкую.
Катавшаяся по земле собака считалась предвестником скорого снега. Если корова ложилась на траву и долго не вставала, ждали холодов. Большое количество листьев на деревьях связывали с суровой зимой, а массовый рост грибов — с затяжными снегами.
Бытовала и другая примета: какая погода установится 1 октября, такой она, по народному поверью, будет и 1 апреля.