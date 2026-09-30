30 сентября 2026, 10:01

Фото: iStock/Александр Довянский

1 октября на Руси связывали с необычными поверьями, строгими запретами и наблюдениями за природой: в этот день собирали шиповник, провожали журавлей и готовились к зиме. Считалось, что некоторые привычные поступки способны навлечь беду, лишить удачи и даже укоротить жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание 1 октября в православии Почему день называют Ариной Шиповницей и Журавлиным летом Чем занимались предки 1 октября Запреты на день Арины Шиповницы Что подсказывала природа

1 октября в православии

Фото: iStock/Diy13

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