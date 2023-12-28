В России новогодний стол подорожал за год на 8%

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Новогодний стол россиян за 2023 год вырос в цене на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского. А вот икра подешевела.
Об этом рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Отечественное игристое выросло в цене не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру снизились.
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«Новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - объясняет Виктория Абрамченко.
«Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице тоже есть снижение», - объясняет вице-премьер.Ранее сообщалось, что власти приняли меры для сбалансирования производства и расширения импортных поставок яиц, поэтому дефицита данного продукта в стране не будет. Об этом РИА Новости заявила курирующая продовольственный рынок вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
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Мария Фирсова