Во второй половине 2025 года ожидается резкий рост цен на б/у автомобили

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До конца этого года б/у автомобили могут подорожать на 20-30%. На такой резкий подъём цен окажет влияние утильсбор, сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Он подчеркнул, что некоторые россияне водят подержанные автомобили, привезённые из других стран.
Также эксперт высказался о спросе на б/у машины. По его словам, до конца года не ожидается «всплеска» продаж.
Воропаев в заключение добавил, что продажи останутся на нынешнем уровне, если не будет меняться ставка Центробанка. Так как кредитные средства становятся менее доступными, у граждан снижаются возможности по приобретению автомобилей.
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«У нас ввозятся в основном автомобили старше трех лет, потому что там выгоднее уплата таможенных пошлин. Подавляющее большинство водят не новые автомобили, а именно бывшие в употреблении (б/у). И поэтому повышение утильсбора тоже скажется на цене таких автомобилей. По приблизительным оценкам, рост цен составит от 20 до 30%. Я думаю, что утильсбор сильно повлияет на это», – подчеркнул Воропаев в беседе с «Татар-информ».Стоимость автомобилей старше 10-15 лет тоже подвергнется аналогичной тенденции.
Также эксперт высказался о спросе на б/у машины. По его словам, до конца года не ожидается «всплеска» продаж.
Воропаев в заключение добавил, что продажи останутся на нынешнем уровне, если не будет меняться ставка Центробанка. Так как кредитные средства становятся менее доступными, у граждан снижаются возможности по приобретению автомобилей.
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Анастасия Чинкова