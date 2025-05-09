Во второй половине 2025 года ожидается резкий рост цен на б/у автомобили

Бессмертный подвиг людей на фронтах Великой Отечественной войны все годы разделяли четвероногие друзья. По подсчётам, за этот период в армию было призвано 68 000 собак, которые несли самую разную службу. Существует красивая легенда, что 24 июня 1945 года на Параде в честь победы над Германией среди прочих участников был легендарный пёс минно-розыскной службы по кличке Джульбарс. После полученных ран он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому его несли на руках. Но, скорее всего, это лишь миф, благодаря которому так хотелось отдать честь всем собакам, пожертвовавшим своими жизнями в страшной войне.