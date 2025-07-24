Елена Воробей погасила все долги перед ФНС

24 июля 2025, 11:14

Елена Воробей (Фото: Telegram @vorobei_elena)

Юмористка Елена Воробей (настоящее имя — Елена Лебенбаум) полностью оплатила все свои задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».





Ранее сообщалось, что 58-летняя артистка задолжала ФНС 28 тысяч рублей. Она не оплатила налоги своего ИП, связанного с деятельностью в сфере искусства и организации развлекательных мероприятий.





«На артистке не числится никаких задолженностей и исполнительных производств. Ее банковские счета также работают в штатном режиме», — говорится в материале.

