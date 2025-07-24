Елена Воробей погасила все долги перед ФНС
Юмористка Елена Воробей (настоящее имя — Елена Лебенбаум) полностью оплатила все свои задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».
Ранее сообщалось, что 58-летняя артистка задолжала ФНС 28 тысяч рублей. Она не оплатила налоги своего ИП, связанного с деятельностью в сфере искусства и организации развлекательных мероприятий.
«На артистке не числится никаких задолженностей и исполнительных производств. Ее банковские счета также работают в штатном режиме», — говорится в материале.Напомним, Елена Воробей является заслуженной артисткой РФ, актрисой кино и телевидения, юмористкой и певицей.
Накануне стало известно, что актер Михаил Башкатов, известный по сериалу «Кухня», задолжал ФНС 272 тысячи рублей.