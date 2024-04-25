Стало известно, насколько работникам важно участие компании в благотворительности

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Сотрудники российских компаний рассказали, насколько им важно участие фирмы-работодателя с социальной деятельности.
Аналитики «Авито Работы» сообщили «Радио 1», что для 42% работающих россиян важно, чтобы их работодатель участвовал в благотворительности и иных программах социальной поддержки.
По данным исследования, такие компании участвуют в субботниках и иных мероприятиях по облагораживанию территории, акциях по сбору продуктов и вещей для нуждающихся, благотворительности.
21% респондентов отметили, что их работодатель поддерживает сбор средств для благотворительных фондов. А ещё 7% опрошенных заявили, что не работают в компаниях, поскольку являются самозанятыми.
Опрос был проведён с привлечением свыше семи тысяч работающих россиян.
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«Мы видим, как при привлечении кандидатов наряду с материальными факторами на первый план выходит важность развития бренда работодателя и социальной деятельности компании как элемента этого бренда», — сообщил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
По данным исследования, такие компании участвуют в субботниках и иных мероприятиях по облагораживанию территории, акциях по сбору продуктов и вещей для нуждающихся, благотворительности.
21% респондентов отметили, что их работодатель поддерживает сбор средств для благотворительных фондов. А ещё 7% опрошенных заявили, что не работают в компаниях, поскольку являются самозанятыми.
Опрос был проведён с привлечением свыше семи тысяч работающих россиян.
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Анастасия Чинкова