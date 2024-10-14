Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

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Материнский капитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году, на второго ребенка — на 61 тысячу. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. По его данным, этой мерой поддержки должны будут воспользоваться больше 1 миллиона человека.
«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — отметил он.Котяков также напомнил, что в феврале следующего года маткапитал проиндексируют на уровень инфляции, в планах — на 7,3%.
Министр труда пояснил, что таким образом семьи, в которых родился первый ребенок, получат 677 тысяч рублей благодаря этой мере поддержки, а семьи со вторым малышом — 894 тысячи, если не получали маткапитал после рождения первенца.
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