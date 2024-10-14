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Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

Котяков: маткапитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году
14 октября 2024, 11:20
Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Материнский капитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году, на второго ребенка — на 61 тысячу. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. По его данным, этой мерой поддержки должны будут воспользоваться больше 1 миллиона человека.
«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — отметил он.
Котяков также напомнил, что в феврале следующего года маткапитал проиндексируют на уровень инфляции, в планах — на 7,3%.



Министр труда пояснил, что таким образом семьи, в которых родился первый ребенок, получат 677 тысяч рублей благодаря этой мере поддержки, а семьи со вторым малышом — 894 тысячи, если не получали маткапитал после рождения первенца.

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#маткапитал
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#деньги
В Балашихе капитально отремонтируют около четырёх километров теплосетей
14 октября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт почти четырёх километров тепловых сетей проведут в Балашихе, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано Единой информационной системе в сфере, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации и проведение капитального ремонта на тепловых сетях на участках в районе шоссе Энтузиастов, улиц Фучика, Терешковой, Фадеева, Комсомольской, Быковского, Некрасова и проспекта Ленина. Общая протяжённость подлежащих ремонту участков теплосетей составляет 3943 метра», — говорится в сообщении.
Все работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 323 миллиона 937 тысяч 40 рублей, заявки принимаются до 22 октября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#теплоснабжение
#теплотрасса
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#капремонт
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Заммэра Бирюков сообщил про обустройство экомаршрута в «Парке Яуза» в Москве
14 октября 2024, 11:33

Фото: сайт мэра Москвы

Экомаршрут в «Парке Яуза» обустроили в столице, сообщил заммэра Москвы по благоустройству и ЖКХ Петр Бирюков. По словам чиновника, работы ведутся на Тенистом проезде и Сельскохозяйственной улице.
«В рамках проекта отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый, теперь его общая протяженность составляет почти 2,1 километра», — пояснил Бирюков.
Он отметил, что разрытий практически нет, поскольку маршрут выполнен на свайном основании. На экотропе, добавил Бирюков, имеется архитектурно-художественная подсветка. Речь идет о 840 светильниках, встроенных в перила. Освещение мягкое и теплое, а оборудование энергоэффективное. Предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

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#новости
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Ефимов: эстакада на южном участке МСД готова на 80%
14 октября 2024, 11:22

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Готовность эстакады – съезда с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления МСД составляет 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба столичного градкомплекса.
«Продолжаются работы по устройству эстакады – съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в настоящее время строители уже начинают работы по гидроизоляции и укладке асфальта с последующим нанесением разметки.
При этом на сегодняшний день эстакада готова на 80%, конструктивная часть полностью завершена. Сейчас идет окрашивание эстакады и прокладка инженерных сетей.

При этом глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что на десятом участке южного направления МСД уже ввели в эксплуатацию более четырех километров дорог и три искусственных сооружения.

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#мкад
#дороги
#шоссе
#трассы
#эстакада
#строители
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«Завести в тупик»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 октября
14 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/Dragon Claws

В деловой сфере надо управлять своими эмоциями и не создавать ситуации, которые могут завести в тупик. Преодолевать препятствия желательно спокойно и не торопливо.
В любви не стоит растрачивать свои симпатии и пытаться устроить свою личную жизнь из-за мимолётного всплеска интереса.

В четверг 17 октября Венера перейдёт из Скорпиона в Стрелец. Наиболее ценными станет умение дружить, чувство юмора, способность шутить и смеяться вместе. Необходимым будет поддерживать друг друга в целях и стремлениях. Хорошо составить общие планы на будущее. Благоприятно наладить полное взаимопонимание и сделать союз более интеллектуальным.

В вопросах здоровья желательно уменьшить физическую нагрузку для того, чтобы не наступило перенапряжение. Спортивные тренировки надо сократить, облегчить и не ставить новые рекорды.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну желательно прислушаться к своим предчувствиям и быть наблюдательным.

Тельцу поможет приветливость. Во внешнем виде ему надо себя украшать и подчеркивать свои достоинства.

Близнецам надо заниматься текущими делами и обязанностями. Им необходимо сосредоточиться на повседневных вопросах.

У Рака усилится интуиция. Свои сны надо разгадать, они могут быть вещими.

Льву вести себя лучше рассудочно и дипломатично. В своём образе ему надо подчеркнуть элегантность и гармонию.

Деве надо сохранять баланс и равновесие во взаимоотношениях. Ей благоприятно быть романтичной и предприимчивой.

Весам нужно беречь свою репутацию и быть уверенными в себе. В делах им могут поручить провести важные переговоры и представить результаты работы.

Скорпион станет привлекательнее и обаятельнее. Это поспособствует улучшению в делах. Личные симпатии повысят популярность.

Стрельцу надо укрепить любовные отношения и побольше себя радовать в течение недели.

Козерогу желательно быть весёлым, оптимистичным. Он захочет больше общаться, сотрудничать и делиться своими творческими планами.

Водолею надо часть бюджета выделить на приобретение приятных и красивых вещей.

Рыбам хорошо оказывать поддержку и покровительство. Их помощь будет оценена по достоинству.

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#жизнь
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#астролог
#гороскоп
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«Худеть во сне»: Нутрициолог назвал неожиданную пользу хурмы
Нутрициолог Пристанский: хурму не стоит употреблять в вечернее время
14 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/Armastas

Осень — время хурмы. Сегодня восточный фрукт выращивают во всех уголках мира. И ничего удивительного: хурму используют во многих рецептах, а полезные свойства делают её любимицей тех, кто старается сбалансировать и разнообразить рацион.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, в какое время лучше употреблять хурму, чтобы она приносила пользу организму.

«Все зависит от целей и задач, которые мы преследуем. Если наша задача — худеть, то за 4 часа перед сном хурму лучше не употреблять, так как она богата углеводами. Любой всплеск углеводов в вечерние часы откладывает засыпание, также выделится инсулин, и происходят процессы, которые не дают гормону роста помогать худеть во сне, когда мы отдыхаем и восстанавливаемся. Я бы предпочел употреблять это продукт днем либо утром», — объяснил эксперт.

По его словам, нет конкретного ограничения в употреблении продукта, однако нужно всегда учитывать свой базальный обмен, рассчитанный специальными формулами.

«Вы можете хоть дневную форму углеводов закрыть с помощью ягод, шоколада, хурмы — это никаким образом не повлияет на вес, если мы не превышаем нашу дневную калорийность. Здесь возникает вопрос полученного удовольствия от употребления того или иного продукта», — сказал нутрициолог.

В завершении беседы Роман Пристанский рассказал о своем любимом рецепте с хурмой.

«Отличный рецепт салата с козьим сыром, хурмой и любой мясной нарезкой (можно использовать вяленую грудку от индейки). Тонкими слойками нарезается мясо, добавляется козий сыр, хурма нарезается плотными кубиками, добавляется бальзамический уксус, соль, перец и любая зелень. Получается сочетание соленого, сладкого, мясного — очень богатый вкус, и сама хурма богата йодом», — порекомендовал собеседник.

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#кулинария
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«Бессмертный полк России» проводит Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»
14 октября 2024, 10:56

Фото: istockphoto / nonnie192

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» объявило о проведении Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти». Мероприятие организовано при поддержке Ассоциации участников специальной военной операции (СВО) и направлено на сохранение семейной и исторической памяти о героях СВО, а также на помощь в адаптации участников к гражданской жизни через творчество.
Участникам предлагается создать произведения, которые будут прославлять подвиги героев СВО в разных форматах: песни, стихотворения, рисунки, плакаты, эссе и видео.

Конкурс открыт для индивидуальных и групповых заявок и предназначен для участников старше шести лет.

Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года. Результаты регионального этапа будут объявлены 30 ноября 2024 года, а федерального — 31 января 2025 года.

Участники, занявшие призовые места на региональном этапе, получат возможность выступить в Москве на одной сцене с известными деятелями театра, кино и эстрады.

В рамках конкурса также запланированы онлайн-показ итогового концерта и выставка работ победителей в категории «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Кроме того, будет создано фотопанно с изображениями героев из семей участников СВО, присланными всеми желающими принять участие в проекте.

Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на сайте.

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Заммэра Ефимов: на территории Киностудии им. Горького появится 3 новых здания
14 октября 2024, 10:45

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Три здания административно-хозяйственного назначения построят на территории Киностудии им. Горького в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Владимир Ефимов. Уточняется, что общая площадь составит более десяти тысяч «квадратов».
«В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: ул. Сергея Эйзенштейна, земельный участок 8/5», — пояснил чиновник.
Сейчас демонтировали ветхие постройки, возвели сервисный центр в два этажа, а также идет строительство центра реквизита и кинопроизводственного комплекса. Впереди ряд ремонтных работ и благоустройство.

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#мир
#россия
#москва
#новости
#строительство
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Компания Бакальчука подала к нему многомиллиардный иск
«ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука подала к бизнесмену иск на ₽37,1 млрд
14 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Основанная Владиславом Бакальчуком компания «ВБ Девелопмент» подала в Арбитражный суд Москвы иск к нему на 37,1 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что заявление поступило в судебную инстанцию в пятницу, 11 октября. По данным «Ведомостей», иск предъявлен Бакальчуку по причине «убытков, понесенных компанией «ВБ Девелопмент»», которые наступили из-за неисполнения бизнесменом обязательств перед Wildberries.

О дестабилизации бизнеса Бакальчуком позже заявила и основательница Wildberries, глава ООО «РВБ», совместной компании Wildberries и Russ, Татьяна Ким.

Напомним, в прошлом месяце ООО «РВБ» сообщало о подготовке иска к компании «ВБ Девелопмент» на сумму примерно 27 миллиардов рублей.

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#суд
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В ноябре в России состоится VIII просветительский марафон «Знание.Первые»
14 октября 2024, 10:44

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Восьмой просветительский марафон «Знание.Первые» будет проходить с 4 по 6 ноября в московском Манеже, а также в каждом федеральном округе страны и на новых территориях, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».
«На площадках марафона более 80 лекторов общества «Знание» проведут открытые лекции, диалоги и дискуссии, участие в марафоне примут также общественные и государственные деятели, руководители крупных компаний, герои, успешные предприниматели, учёные и представители сферы искусства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе спикеров будут спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и патриарх Кирилл, худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев, Владимир Машков, Николай Цискаридзе и многие другие.

Полная информация о предстоящем марафоне размещена на официальном сайте общества «Знание».

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