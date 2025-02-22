Стало известно, насколько вырастет объем мошенничества в России

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В 2025 году объем финансового мошенничества в России вырастет в 1,5-1,9 раз в сравнении с показателями 2024 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. По его информации, ущерб от действий аферистов в прошлом году превысил 27,5 млрд рублей.
Специалист также привел данные, согласно которым объем афер в России вырос в 1,75 раза с 2023 по 2024 годы, и темы роста, по его мнению, будут сохраняться на том же уровне и в 2025 году.
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«Полагаю, что рост объема операций без добровольного согласия клиентов будет минимум в полтора раза выше данных 2024 года (соответственно рост до 40 млрд рублей), а максимальные значения я бы оценил в 52 млрд рублей», — спрогнозировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В то же время старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов назвал самые распространенные ненадежные варианты паролей, которые легко могут взломать злоумышленники. Как сообщают «Известия», эксперт указал на пароли с последовательностью цифр от 1 до 9, с простыми словами по типу password и личными данными, такими как дата рождения или свадьбы, номер телефона или автомобиля. При этом Чугунов подчеркнул, что пароль — это первая и одна из наиболее важных линий защиты персональных данных.
«Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо «1» и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — приводит издание слова спикера.Читайте также:
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