Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана через Telegram

Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к чужим аккаунтам в Telegram: теперь они рассылают пользователям сообщения от аккаунта «Безопасность», на аватаре которого стоит значок мессенджера. Цель мошенников состоит в том, чтобы пользователь перешёл по ссылке в сообщении, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.