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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана через Telegram

Фото: istockphoto.com/Urupong

Фото: istockphoto.com/Urupong

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Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к чужим аккаунтам в Telegram: теперь они рассылают пользователям сообщения от аккаунта «Безопасность», на аватаре которого стоит значок мессенджера. Цель мошенников состоит в том, чтобы пользователь перешёл по ссылке в сообщении, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В сообщении от аккаунта «Безопасность» содержится ссылка с QR-кодом, которой предлагается воспользоваться якобы для «усиления защиты данных». На самом деле эта ссылка ведёт на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники получают контроль над чужим аккаунтом», — говорится в сообщении.
Пользователей призывают быть внимательными и не переходить по ссылкам от неизвестных адресатов. Рекомендуется также скрыть от посторонних свой номер телефона и фотографию.

В областном Мингосуправления напомнили, что повысить уровень своей цифровой грамотности можно с помощью информации, размещённой на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

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В Подмосковье за год лечение зубов под наркозом прошли более 2,7 тыс. детей
20 февраля 2025, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,7 тыс. детей прошли в 2024 году стоматологическое лечение в Московской области под наркозом, такой метод используется для пациентов младше трёх лет и тех, у кого есть противопоказания к лечению под местным обезболиванием, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Лечению зубов под местным наркозом может препятствовать ряд противопоказаний, в этом случае врачи могут прибегнуть к общему наркозу. В прошлом году такую стоматологическую помощь в Московской области получили более 2.7 тыс. детей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он добавил, что лечение зубов под общим наркозом проводят для детей в Одинцовской больнице, а также в Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических больницах. На этот тип лечения пациента должен направить лечащий врач.

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В Малаховке проведут литературные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
20 февраля 2025, 13:39

Фото: istockphoto.com/artisteer

Литературные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, состоятся в отеле «Малаховский дворец» в субботу, 22 февраля, сообщает пресс-служба Загородного литературного клуба.
«Участие в мероприятиях примут писатели патриотического направления, всего более 50 человек. В число участников войдут прозаик и сценарист Олег Рой, поэт и сатирик Владимир Вишневский, поэтесса, прозаик и драматург Мария Ватутина и поэт Дмитрий Воденников», — говорится в сообщении.
В рамках литературного праздника состоятся творческие мастер-классы и семинары, поэтический марафон, практикум «Искусство речи» от Владимира Вишневского, а также вечерний концерт.

Подробная информация о мероприятиях размещена на официальном сайте Загородного литературного клуба.

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Мытищинские врачи спасли мужчину с разорванным мочевым пузырём
20 февраля 2025, 13:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

50-летнего мужчину, у которого от неудачного паления на улице разорвался мочевой пузырь, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на нестерпимую боль в области живота и примеси крови в моче. Выяснилось, что за несколько дней до госпитализации он упал на улице. Его мочевой пузырь в этот момент был наполнен и разорвался от удара о брюшную стенку.

«Так как друге внутренние органы не пострадали, я выбрал минимально инвазивную тактику операции — лапароскопическую санацию и ушивание мочевого пузыря. В брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 мл) и жидкости с примесью крови (900 мл). Через небольшой прокол брюшную полость удалось осушить. (…) Поперечный разрыв мочевого пузыря составлял в длину около 6 сантиметров. Мы герметично ушили этот разрыв. Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через четыре прокола в брюшной полости», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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#минздрав мо
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#хирург
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Капремонт Васильчиновской школы в Наро-Фоминском округе завершён наполовину
20 февраля 2025, 12:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса ММО

Здание школы капитально ремонтируют в посёлке Васильчиново Наро-Фоминского округа, в настоящее время готовность объекта достигла 51%, открыть обновлённую школу должны 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Двухэтажная школа общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров была построена в 1965 году. Сейчас кровельные работы на объекте выполнены на 93%, фасад готов на 64%. Внутри здания монтируют перегородки в пищеблоке, монтируют электроснабжения, канализацию, водоснабжение и слаботочные системы, ведут предчистовую отделку помещений», — говорится в сообщении.
В областном Минстройкомплекса отметили, что в рамках капитального ремонта в школе также установят новое оборудование и мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.

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Самбист Спориш из Дубны победил на первенстве России
20 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Михаил Спориш из спортивной школы «Дубна» одержал победу на первенстве России по боевому самбо среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Представитель Дубны Михаил Спориш стал лучшим в весовой категории более 98 килограммов. Благодаря победе на первенстве страны он получил путёвку на первенство мира, которое будет проходить в Индонезии в октябре», — говорится в сообщении.
Достижение спортсмена отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

«Я поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — заявил Максим Тихомиров.
Победа на первенстве России стала уже второй для Михаила Спориша. Первый раз он завоевал золотую медаль на этом турнире в 2024 году.

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