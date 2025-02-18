Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана через Telegram

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Мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к чужим аккаунтам в Telegram: теперь они рассылают пользователям сообщения от аккаунта «Безопасность», на аватаре которого стоит значок мессенджера. Цель мошенников состоит в том, чтобы пользователь перешёл по ссылке в сообщении, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В сообщении от аккаунта «Безопасность» содержится ссылка с QR-кодом, которой предлагается воспользоваться якобы для «усиления защиты данных». На самом деле эта ссылка ведёт на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники получают контроль над чужим аккаунтом», — говорится в сообщении.Пользователей призывают быть внимательными и не переходить по ссылкам от неизвестных адресатов. Рекомендуется также скрыть от посторонних свой номер телефона и фотографию.
В областном Мингосуправления напомнили, что повысить уровень своей цифровой грамотности можно с помощью информации, размещённой на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».
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