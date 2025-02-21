Эксперт назвал слова, по которым можно вычислить телефонного мошенника

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Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский перечислил слова-маркеры, которые используют телефонные мошенники. Это, например, фразы «вернём украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников».
«Если вы сами или ваш родственник услышали что-то подобное от звонящего незнакомца, это однозначно попытка провокации. Сразу же прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнёте диалог», – сказал Велигодский ТАСС.Он привел ещё несколько примеров подобных фраз: «помогаешь поймать преступников»; «участвуешь в специальной операции правоохранителей»; «прекратим уголовное преследование в отношении вас или ваших родственников» и так далее.
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